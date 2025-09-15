Influencer española a quienes viajan a Cuba: "Por poco que te gastes irá destinado a financiar esa asquerosa dictadura"

Una nueva publicación en TikTok de la usuaria española @lauramendezde se ha hecho viral al enumerar lo que ella considera “10 razones para no viajar a Cuba”. En el video, grabado aparentemente durante su paso por la isla, critica duramente la situación económica, el control estatal y la falta de libertades, y afirma que cualquier gasto turístico en el país termina “financiando esa asquerosa dictadura cubana”.
Las razones que menciona incluyen: que el país “está totalmente en ruinas”, el control de alimentos por la libreta de abastecimiento, la escasez de productos básicos como pan y leche, farmacias vacías, cortes de electricidad, malas condiciones de las carreteras, falta de combustible, intentos de engaño a turistas, la necesidad de cambiar dinero en el mercado informal, y la censura y adoctrinamiento. El video cierra con la frase: “Por poco dinero que te gastes en Cuba, siempre irá destinado a financiar esa asquerosa dictadura cubana”.
La publicación suma miles de “me gusta” y ha generado cientos de comentarios, muchos de ellos de usuarios cubanos dentro y fuera de la isla que respaldan las afirmaciones de la influencer. “Gracias por mostrar la realidad de mi país”, “Al fin alguien dice la verdad”, “No has exagerado en nada”, y “Una española lo tiene más claro que muchos cubanos” son algunas de las reacciones visibles en la plataforma.
También se leen mensajes que critican el enfoque del video y señalan el impacto que tendría en los cubanos que viven del turismo. “Mucha gente en Cuba vive del poco turismo que queda”, comentó una usuaria, quien defendió que es posible apoyar al pueblo sin beneficiar al gobierno, alojándose en casas particulares y contratando servicios locales.
El actual video no es el primero que causa revuelo. En mayo de este año, Laura Méndez publicó una reacción al contenido del youtuber mexicano Luisito Comunica durante su viaje a Cuba. En esa ocasión, criticó que su video ofreciera una visión “idealizada” del país, diciendo que “ha mostrado la comida callejera enseñando los platos típicos, etc., pero eso no es la Cuba real, la Cuba real que viví yo y que viven millones de cubanos cada día está marcada por el control, la escasez y el dolor”. Afirmó también: “Ha comido más comida él en un día que un cubano en todo un mes”.
Dos años antes, en 2022, la misma usuaria ya había generado polémica tras visitar Cuba y publicar sus impresiones sobre la crisis en el país. En ese momento negó que su viaje haya sido financiado, asegurando: “No me pagaron ningún viaje para contar la verdad. ¿Por qué me iban a pagar por contar la de Cuba?”. Además, relató un episodio en el que fue increpada por ancianos mientras grababa una cola para comprar pan, e indicó que tras compartir videos críticos fue buscada en su hotel.
La figura de Laura Méndez continúa generando conversación en redes por sus denuncias sobre Cuba, que contrastan con las visiones más turísticas o neutralizadas que han mostrado otros creadores de contenido. Mientras unos la acusan de simplificar o estigmatizar, otros la aplauden por “decir lo que muchos callan”.
Preguntas frecuentes sobre el turismo en Cuba y la situación socioeconómica
¿Por qué se critica el turismo en Cuba?
El turismo en Cuba es criticado porque se considera que los ingresos generados benefician principalmente al gobierno y no al pueblo cubano. Muchos influencers y activistas sostienen que el dinero del turismo termina en manos del régimen, mientras la población enfrenta escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos. La influencer española Laura Méndez ha sido una de las voces que más ha enfatizado esta crítica, argumentando que visitar Cuba sin denunciar su situación es apoyar a la dictadura.
¿Qué ha dicho Laura Méndez sobre su experiencia en Cuba?
Laura Méndez ha sido muy crítica respecto a su experiencia en Cuba. Afirma que la realidad del país está marcada por escasez, control estatal y falta de libertades. En sus videos, denuncia que el turismo en la isla contribuye a financiar al régimen y no mejora la vida de los cubanos. También ha criticado a otros creadores de contenido por mostrar una imagen idealizada de la isla, alejándose de la realidad cotidiana que viven sus habitantes.
¿Cómo afecta la situación económica y social a los turistas en Cuba?
La situación económica y social en Cuba puede afectar significativamente la experiencia de los turistas. Los visitantes pueden enfrentar problemas como cortes de electricidad, escasez de productos básicos, y dificultades con el cambio de moneda. Además, algunos turistas han reportado que las condiciones en las calles, como la falta de señalización y el deterioro de las infraestructuras, complican el transporte y la movilidad. Estos problemas son un reflejo de la crisis que afecta a los ciudadanos cubanos en su vida diaria.
¿Qué alternativas tienen los turistas para apoyar al pueblo cubano sin beneficiar al gobierno?
Para apoyar al pueblo cubano sin beneficiar al gobierno, los turistas pueden optar por alojarse en casas particulares y contratar servicios locales. De esta manera, pueden contribuir directamente a la economía de las familias cubanas. Sin embargo, es importante estar consciente de las restricciones y desafíos que enfrentan los ciudadanos en la isla, como la escasez de recursos y los controles estatales, al planificar un viaje a Cuba.
