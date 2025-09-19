Falta de generación eléctrica mantiene apagones masivos en Cuba

Vídeos relacionados:

Los apagones en Cuba siguen marcando la cotidianidad de millones de familias, luego de que la Unión Eléctrica (UNE) reconociera que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió afectaciones durante las 24 horas del jueves y que estas se prolongaron hasta la madrugada de este viernes.

La propia empresa estatal admitió que el déficit de capacidad de generación alcanzó los 1826 megawatts (MW) en el horario pico de la noche, y que la crisis no muestra señales de alivio.

Según el parte oficial, a las 6:00 am de este 19 de septiembre la disponibilidad del SEN era de apenas 1660 MW, frente a una demanda estimada de 2820 MW, lo que dejó a más de un tercio del país sin electricidad, con 1190 MW de déficit real en ese momento.

Para el mediodía, la proyección oficial era aún más sombría: 1300 MW de afectación.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

La UNE calculó que en el horario pico de la noche, la demanda nacional rondará los 3450 MW, mientras que la capacidad de generación disponible solo llegaría a 1760 MW.

Esto significa un déficit de 1690 MW, lo que provocará una afectación generalizada de hasta 1760 MW, prácticamente la mitad del consumo nacional.

Un sistema colapsado por averías y mantenimientos

El parte detalló que la unidad 2 de la termoeléctrica (CTE) Felton en Holguín se encuentra fuera de servicio por avería.

Otras cuatro unidades -la 5 del Mariel, la 1 de Felton, la 2 de Santa Cruz y la 4 de la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos- están detenidas por mantenimiento.

A ello se suma la salida prevista por avería de la Unidad 6 de la CTE Nuevitas en Camagüey.

A estas incidencias se añaden limitaciones técnicas que mantienen 483 MW fuera del sistema, lo que evidencia la fragilidad de un parque energético obsoleto que depende de plantas termoeléctricas con décadas de explotación.

Déficit agravado por la escasez de combustible

La propia UNE reconoció que 53 centrales de generación distribuida dejaron de producir por falta de combustible, con una pérdida de 345 MW. Además, 117 MW permanecen paralizados por la ausencia de lubricantes, lo que eleva a 452 MW el total afectado por esta causa.

Estas cifras confirman que la crisis energética no se debe solo a las averías recurrentes, sino también a la incapacidad del gobierno para garantizar el suministro de combustible a sus propias instalaciones.

La Habana también a oscuras

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que la capital del país sufrió apagones durante 16 horas y 23 minutos el jueves, con interrupciones que abarcaron los seis bloques de la ciudad.

El servicio solo fue restablecido a la 1:28 am de este viernes, tras alcanzar un máximo de 129 MW afectados a las 8:10 pm.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Aunque la entidad capitalina intentó justificar la situación señalando que las interrupciones "dependen de las exigencias del SEN", lo cierto es que el colapso es nacional y responde a la falta de inversiones, planificación y autonomía en el sistema energético.

Un modelo que no ofrece soluciones

El reporte de la UNE también intentó resaltar la producción de los 31 parques solares fotovoltaicos, que generaron 2555 megavatios-hora con un pico de 359 MW en el horario del mediodía.

Sin embargo, esas cifras son insignificantes frente a la magnitud del déficit acumulado y evidencian el fracaso del gobierno en diversificar la matriz energética.

A pesar de los anuncios reiterados sobre proyectos de energías renovables, el país sigue dependiendo de centrales termoeléctricas antiquísimas y de costosos acuerdos de combustible que nunca han logrado sostener la demanda real de la población.

La consecuencia es un país que vive bajo un régimen de apagones permanentes, donde las cifras oficiales no logran ocultar el hecho de que los cortes eléctricos ya no son excepciones, sino la norma diaria en la vida de los cubanos.

