Dos vuelos habrían retornado a Canadá por apagón en aeropuerto cubano

Dos vuelos procedentes de Toronto, Canadá, con destino a Varadero, no lograron completar su ruta el pasado 15 de septiembre y tuvieron que regresar al Aeropuerto Internacional Pearson, en lo que varios pasajeros y publicaciones en redes sociales atribuyen a un apagón masivo que habría dejado sin radar el control aéreo de la capital cubana.

Según reportó el medio independiente CubaNet, se trataba del AC1740, operado por Air Canada Rouge, y el WJA2710, de la aerolínea WestJet. Ambos aparecieron en plataformas de rastreo como Flightradar24 y FlightAware con la etiqueta de “Diverted” (desviado), confirmando que retornaron a Toronto tras horas de vuelo.

Un pasajero canadiense relató en un video publicado en Facebook por el usuario Edmundo Dantés Junior, que el capitán les comunicó la situación en pleno trayecto. “Vamos hacia Cuba y el capitán habló por el intercomunicador y dijo: ‘Adivinen qué: tenemos un gran problema aquí; en realidad tenemos que dar la vuelta y regresar a Toronto porque han perdido toda la energía en La Habana, creo que en el lugar del radar donde controlan los aviones que entran y salen. Nos han dicho eso; lo sentimos, tenemos que desviar y volver, así que no tenemos idea de si llegaremos a Cuba hoy ni de cuál es el plan’”.

Por su parte, el perfil Cubanos por el Mundo también mencionó que Cuba habría suspendido llegadas debido a la pérdida total de energía en la estación de radar, lo que impidió garantizar la seguridad aérea. Hasta ahora, ni las aerolíneas ni las autoridades cubanas o canadienses han confirmado oficialmente la causa de los desvíos.

Una crisis eléctrica que golpea todos los sectores

El episodio ocurrió en medio de la crisis energética sin precedentes en Cuba, marcada por apagones prolongados y cortes nacionales que afectan no solo la vida doméstica, sino también servicios estratégicos.

El pasado 10 de septiembre, el país quedó completamente a oscuras tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), provocado por la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras. Millones de cubanos estuvieron sin luz durante horas, y según reportes oficiales, apenas un 5 % del territorio llegó a tener servicio en los momentos más críticos.

Aunque el gobierno declaró restablecido el SEN al día siguiente, la situación sigue siendo crítica: el déficit de generación supera en ocasiones los 1,800 MW, con varias plantas fuera de servicio por averías y falta de mantenimiento. Como consecuencia, los apagones se extienden sin horarios claros, afectando hospitales, comercios, transporte y, ahora, incluso la seguridad aérea.

Para la población, esta crisis se traduce en pérdidas de alimentos, servicios de salud comprometidos y una creciente desesperanza frente a un panorama de incertidumbre. La interrupción de vuelos internacionales por presuntas fallas vinculadas al sistema eléctrico refuerza la gravedad del problema y abre preguntas sobre la capacidad del país para proteger infraestructuras críticas en medio del colapso energético.

