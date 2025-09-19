Amancio Ortega, el multimillonario fundador de Zara, compra centro comercial de lujo en Miami

Vídeos relacionados:

El empresario gallego Amancio Ortega, fundador de Inditex y considerado la mayor fortuna de España, continúa reforzando su imperio inmobiliario en Estados Unidos con una nueva adquisición en Miami.

A través de su holding de inversión Pontegadea, Ortega ha cerrado la compra de Atlas Plaza, un centro comercial de lujo situado en el Design District, una de las zonas más exclusivas y de mayor crecimiento en el mercado de las marcas de alta gama.

Según información publicada por Bloomberg y confirmada por varios medios económicos, la operación ascendió a 88 millones de euros (unos 105 millones de dólares) y fue gestionada por el equipo de Newmark Group.

El complejo se encuentra 100 % alquilado con inquilinos de prestigio, entre ellos Rolex, lo que refuerza su valor estratégico dentro del mercado inmobiliario.

Esta adquisición se suma al acuerdo cerrado este verano para la compra del Sabadell Financial Center, un rascacielos de 31 plantas y 130 metros de altura, también en Miami, por 275 millones de dólares (235 millones de euros).

En total, Ortega ha invertido en torno a 323 millones de euros en la ciudad en apenas un mes, consolidando así una presencia cada vez más destacada en el sur de Florida.

Venta en Nueva York con pérdidas

La expansión en Miami se produce en paralelo a movimientos de desinversión en otros puntos de Estados Unidos.

En Nueva York, Pontegadea cerró la venta de un edificio de oficinas en 366 Madison Avenue, en Manhattan, por unos 50 millones de dólares al fondo inmobiliario Sioni Group, propiedad de los hermanos Ray y Jack Yadidi.

La cifra representa una pérdida significativa respecto a los 115,5 millones que Ortega pagó en 2006, con una depreciación cercana al 57 %.

Reinversión de dividendos y diversificación

La estrategia de expansión responde también a la necesidad de reinvertir los dividendos obtenidos por Ortega de Inditex.

Solo en 2025, el empresario ha recibido en torno a 3,100 millones de euros en dividendos de la compañía textil, una parte de los cuales se destinan a nuevas adquisiciones para evitar una mayor carga fiscal por el impuesto sobre el patrimonio en España, según recoge Gestión.

Apuesta global

En lo que va de 2025, Pontegadea ha sumado otros activos tanto en Europa como en América, entre ellos el Hotel Banke en París, un edificio residencial en Fort Lauderdale y un inmueble en la Avenida Diagonal de Barcelona.

Con estas operaciones, el holding consolida su papel como uno de los mayores inversores inmobiliarios privados del mundo, con presencia en Europa, Estados Unidos y Canadá.

La cartera de Pontegadea, que supera los 100.000 millones de euros, incluye además participaciones en empresas estratégicas como Inditex, Red Eléctrica y Enagás, confirmando la diversificación patrimonial del magnate gallego.

