Un muerto y cinco heridos en accidente de tránsito en Majagua, Ciego de Ávila

Foto © Facebook / Accidentes Automovilísticos en cuba e Información en la vía / José Oriol González ·

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la zona conocida como el Puente de Los Rastreros, en el municipio de Majagua, Ciego de Ávila, dejó como saldo la muerte de una persona y cinco lesionados, tres de ellos en estado grave, según confirmó el Telecentro Provincial.

El siniestro tuvo lugar cuando un automóvil de turismo que trasladaba a seis personas perdió el control y se estrelló contra un árbol a un costado de la vía.

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea de Carlos Crespo Rodríguez, de 77 años y natural de Villa Clara, mientras que el resto de los ocupantes resultaron con lesiones de diversa gravedad.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola, en la capital avileña.

Entre ellos se encuentran:

Yulianis Barrera Oliva (14 años, de Morón), con trauma de cráneo abierto.

Calixto Eloy Crespo Caso (53 años, natural de Villa Clara y residente en el extranjero), con hemotórax y trauma de abdomen cerrado.

Brian Pérez Oliva (23 años, Morón), policontuso.

Dionnis Yulien Barrera Martínez (43 años, Morón), con fractura de pelvis bilateral.

Felicia Oliva Abreu (52 años, Morón), con fractura de pelvis y fractura de columna en las vértebras L2 y L3.

Tres de ellos permanecen bajo atención médica intensiva. Imágenes compartidas en redes sociales muestran el vehículo completamente destruido, aún incrustado en el árbol, mientras bomberos y rescatistas trabajaban en el lugar.

Las autoridades investigan las causas del accidente, aunque preliminarmente se apunta a una pérdida de control del vehículo.

Un municipio marcado por la tragedia vial

Este no es el primer accidente de gravedad en Majagua en los últimos meses.

A inicios de julio, otro siniestro en la carretera de Río Grande dejó tres fallecidos -incluidos dos menores de edad- y al menos 16 heridos, cuando un vehículo de la Empresa de Recursos Hidráulicos volcó tras perder el control.

El historial de tragedias viales en el municipio refuerza la preocupación de los residentes y expone de nuevo la vulnerabilidad del transporte en Cuba, donde la precariedad de las vías, la falta de mantenimiento en vehículos y la irresponsabilidad de los choferes contribuyen a un escenario de constantes accidentes mortales.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas más recientes enfrentan el dolor.

En el hospital provincial, médicos trabajan para salvar la vida de los heridos.

Mientras, las autoridades alegan que seguirán investigando este nuevo hecho que enluta a la provincia de Ciego de Ávila.

