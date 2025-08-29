La Guantanamera arrasa en TikTok con el clásico trío cubano: arroz, chícharo y huevo

La creadora de contenido cubana conocida como La Guantanamera (@laguantanamera5) ha vuelto a encender TikTok con una receta que despierta antojos y recuerdos: el tradicional trío cubano de arroz blanco, potaje de chícharos y huevo frito, acompañado con aguacate y platanitos maduros.
Desde su cocina en Orlando, esta carismática mujer ha logrado que miles de cubanos, dentro y fuera de la Isla, conecten con sus raíces culinarias, con los recuerdos de las comidas en casa de la abuela, con el almuerzo después de la escuela, sentados muchas veces junto a nuestros seres queridos, compartiendo con amor.
El video se ha llenado de comentarios entre risas, nostalgia y antojos extremos. “¡Me bajo de la guagua contigo!”, “Estoy llegando a Orlando” y “¡Esto es un abuso tras otro!” son algunas de las frases más repetidas en el video de la cocinera dedicado al trío inseparable de la comida cubana.
Lo que muchos consideran un almuerzo sencillo, en manos de La Guantanamera se convierte en una obra de arte con sabor criollo. Su estilo cercano, los videos apetitosos y la alegría que transmite son una delicia gastronómica visual para la diáspora.
En Cuba ya muchas personas no pueden disfrutar de un almuerzo así, podría decirse que ese plato es en la actualidad un verdadero lujo.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.