Familia denuncia detención sin cargos de ciudadano estadounidense en Cuba

La familia de Matthew Jean-Philippe, ciudadano estadounidense y padre de dos niños pequeños, denunció que el hombre lleva tres meses encarcelado en Cuba sin que se le hayan presentado cargos y en condiciones que califican de inhumanas.
En un mensaje enviado a la redacción de CiberCuba, los familiares alertaron que Matthew se encuentra en la prisión de La Condesa, un centro para extranjeros ubicado en las afueras de La Habana, y aseguran que su salud se ha deteriorado gravemente durante el tiempo que ha permanecido bajo custodia.
“Matthew sufre una fractura de brazo sin tratamiento y cojea por las lesiones sufridas bajo custodia. No tenemos información sobre el motivo de su detención ni sobre los procedimientos legales a los que se enfrenta. Sus hijos preguntan por su padre a diario”, expresaron.
La familia afirma que, tras 90 días, las autoridades cubanas no han ofrecido explicaciones ni transparencia sobre el caso. “Los esfuerzos del Departamento de Estado de EE.UU. no han dado resultados”, señalaron, al tiempo que denunciaron que sus peticiones de atención médica y debido proceso han sido ignoradas.
Matthew, que mantenía una relación con una mujer cubana, fue detenido en circunstancias aún confusas y desde entonces permanece aislado de sus hijos y familiares.
“Cada día cuenta. Un padre extraña la vida de sus hijos. Dos niños extrañan a su padre. Un ciudadano estadounidense se encuentra detenido sin explicación alguna, herido y solo”, subraya la denuncia.
¿Qué es La Condesa?
La Condesa es una cárcel destinada principalmente a extranjeros en Cuba y ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de presos y familiares. Reportes previos revelan falta de medicamentos, mala alimentación, apagones, corrupción y ausencia de transparencia legal.
En junio de 2024, más de 70 presos extranjeros realizaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones del penal. Otros casos, como el del canadiense Radu Martin o el suicidio de un recluso jamaiquino, han expuesto un patrón de violaciones de derechos humanos y abandono médico dentro del centro penitenciario.
Un llamado urgente
Los familiares de Matthew piden la atención inmediata de la comunidad internacional para presionar por su liberación o, al menos, para garantizar que reciba tratamiento médico y acceso a un abogado que pueda representarlo en el sistema cubano.
“Necesitamos urgentemente la atención de los medios. La salud de Matthew se deteriora y sus hijos crecen sin su padre”, insistieron.
El caso de Jean-Philippe vuelve a poner bajo la lupa la opacidad del sistema carcelario cubano y las condiciones de La Condesa, donde decenas de extranjeros han denunciado en los últimos años abandono, malos tratos y la negación sistemática del debido proceso.
Preguntas frecuentes sobre la detención de Matthew Jean-Philippe en Cuba
¿Por qué fue detenido Matthew Jean-Philippe en Cuba?
A pesar de que Matthew Jean-Philippe lleva tres meses encarcelado en Cuba, no se le han presentado cargos ni se ha informado oficialmente sobre las razones de su detención. Su familia y las autoridades estadounidenses han señalado la falta de transparencia en el proceso.
¿Cuáles son las condiciones de la prisión La Condesa en Cuba?
La prisión La Condesa, donde se encuentra Matthew, ha sido objeto de numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos. Los reportes incluyen falta de medicamentos, mala alimentación, corrupción y condiciones inhumanas, como lo evidencian huelgas de hambre y denuncias de presos y familiares.
¿Qué acciones ha tomado la familia de Matthew Jean-Philippe?
La familia de Matthew ha denunciado su situación ante los medios y ha solicitado la intervención de la comunidad internacional para presionar por su liberación y garantizarle acceso a tratamiento médico y asesoría legal adecuada. A pesar de los esfuerzos, las autoridades cubanas no han respondido a sus peticiones.
¿Qué rol ha jugado el gobierno de EE.UU. en el caso de Matthew?
El Departamento de Estado de EE.UU. ha intentado intervenir en el caso de Matthew Jean-Philippe, pero hasta ahora no ha logrado resultados significativos. La falta de cooperación y transparencia por parte del gobierno cubano ha dificultado los esfuerzos diplomáticos para resolver el caso.
