Familia denuncia detención sin cargos de ciudadano estadounidense en Cuba

Vídeos relacionados:

La familia de Matthew Jean-Philippe, ciudadano estadounidense y padre de dos niños pequeños, denunció que el hombre lleva tres meses encarcelado en Cuba sin que se le hayan presentado cargos y en condiciones que califican de inhumanas.

En un mensaje enviado a la redacción de CiberCuba, los familiares alertaron que Matthew se encuentra en la prisión de La Condesa, un centro para extranjeros ubicado en las afueras de La Habana, y aseguran que su salud se ha deteriorado gravemente durante el tiempo que ha permanecido bajo custodia.

“Matthew sufre una fractura de brazo sin tratamiento y cojea por las lesiones sufridas bajo custodia. No tenemos información sobre el motivo de su detención ni sobre los procedimientos legales a los que se enfrenta. Sus hijos preguntan por su padre a diario”, expresaron.

Matthew Jean-Philippe. Enviada por su familia a la redacción de CiberCuba.

La familia afirma que, tras 90 días, las autoridades cubanas no han ofrecido explicaciones ni transparencia sobre el caso. “Los esfuerzos del Departamento de Estado de EE.UU. no han dado resultados”, señalaron, al tiempo que denunciaron que sus peticiones de atención médica y debido proceso han sido ignoradas.

Matthew, que mantenía una relación con una mujer cubana, fue detenido en circunstancias aún confusas y desde entonces permanece aislado de sus hijos y familiares.

Lo más leído hoy:

“Cada día cuenta. Un padre extraña la vida de sus hijos. Dos niños extrañan a su padre. Un ciudadano estadounidense se encuentra detenido sin explicación alguna, herido y solo”, subraya la denuncia.

¿Qué es La Condesa?

La Condesa es una cárcel destinada principalmente a extranjeros en Cuba y ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de presos y familiares. Reportes previos revelan falta de medicamentos, mala alimentación, apagones, corrupción y ausencia de transparencia legal.

En junio de 2024, más de 70 presos extranjeros realizaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones del penal. Otros casos, como el del canadiense Radu Martin o el suicidio de un recluso jamaiquino, han expuesto un patrón de violaciones de derechos humanos y abandono médico dentro del centro penitenciario.

Un llamado urgente

Los familiares de Matthew piden la atención inmediata de la comunidad internacional para presionar por su liberación o, al menos, para garantizar que reciba tratamiento médico y acceso a un abogado que pueda representarlo en el sistema cubano.

“Necesitamos urgentemente la atención de los medios. La salud de Matthew se deteriora y sus hijos crecen sin su padre”, insistieron.

El caso de Jean-Philippe vuelve a poner bajo la lupa la opacidad del sistema carcelario cubano y las condiciones de La Condesa, donde decenas de extranjeros han denunciado en los últimos años abandono, malos tratos y la negación sistemática del debido proceso.

Preguntas frecuentes sobre la detención de Matthew Jean-Philippe en Cuba