Cubano con antecedentes penales es deportado por ICE desde Nueva Orleans: Esto fue lo que hizo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este sábado la deportación del cubano Henry Negrín Bolaño, de 33 años, desde Nueva Orleans, tras cumplir una condena en el país por un delito de agresión bajo “trastorno emocional extremo”.
La agencia detalló en su cuenta de X que el joven había sido sentenciado a cinco años de prisión y posteriormente puesto bajo custodia de inmigración.
Documentos públicos del condado de Clay, Indiana, confirman que Negrín fue fichado el pasado 2 de septiembre por “retención de inmigración”, antes de ser trasladado para su expulsión hacia un país que no fue especificado.
En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias enviando a cubanos a lugares tan lejanos y hostiles como Esuatini o Sudán del Sur, pero ICE ha anunciado que tiene convenios con Uganda o incluso la megacárcel de El Salvador, exponiendo a los deportados a violencia, represión y condiciones extremas.
En la imagen divulgada por ICE, se observa al cubano frente a un avión, minutos antes de su deportación, como parte de un operativo de remoción ejecutado por la oficina de Nueva Orleans.
El caso de Negrín se produce apenas horas después de que ICE incluyera a otros dos cubanos en la lista de “lo peor de lo peor”, por delitos graves de homicidio y agresión cometidos en Texas y Michigan.
En ambos casos, la agencia los catalogó como “delincuentes extranjeros violentos”, reforzando el mensaje de tolerancia cero hacia inmigrantes con historial criminal.
La política migratoria estadounidense hacia los extranjeros con antecedentes ha endurecido los procedimientos de arresto y deportación, en un contexto donde miles de cubanos permanecen a la espera de resolver sus procesos legales.
Contexto político y legal
En junio pasado, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la Casa Blanca para aplicar deportaciones incluso hacia terceros países, debilitando las protecciones legales que limitaban la remoción de inmigrantes a lugares donde pudieran correr riesgo de tortura o persecución.
Aunque Cuba ha aceptado vuelos de repatriación de sus nacionales, la política migratoria estadounidense continúa siendo un terreno de tensión y polémica, especialmente entre quienes cuestionan la falta de garantías para los deportados.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de Henry Negrín Bolaño y la política migratoria de ICE
¿Por qué fue deportado Henry Negrín Bolaño desde Nueva Orleans?
Henry Negrín Bolaño fue deportado por ICE tras cumplir una condena de cinco años por un delito de agresión bajo trastorno emocional extremo. Después de su liberación, fue puesto bajo custodia de inmigración para su deportación como parte de la política de tolerancia cero hacia inmigrantes con antecedentes penales.
¿Hacia dónde fue deportado Henry Negrín Bolaño?
El lugar exacto al que fue deportado Henry Negrín Bolaño no fue especificado por ICE. En algunos casos, ICE ha deportado a inmigrantes a terceros países como Uganda o El Salvador, debido a acuerdos de cooperación migratoria, especialmente cuando el país de origen se niega a recibirlos.
¿Qué países aceptan deportados cubanos con antecedentes penales?
Aunque Cuba ha aceptado algunos vuelos de repatriación, a menudo se niega a recibir a nacionales con antecedentes penales. En estos casos, Estados Unidos ha deportado a cubanos a terceros países como Esuatini, Sudán del Sur y México. Esta práctica ha sido permitida por un fallo de la Corte Suprema que respalda la deportación a países que no sean los de origen.
¿Qué impacto tiene la política de deportación de ICE en la comunidad cubana en EE.UU.?
La política de deportación de ICE ha generado una gran tensión en la comunidad cubana en EE.UU., donde muchos inmigrantes temen ser deportados, incluso aquellos sin historial delictivo. Más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación final, pero el régimen cubano se niega a aceptar a muchos de ellos. Esto ha llevado a que se consideren deportaciones a terceros países, lo que agrava la incertidumbre para los inmigrantes y sus familias.
