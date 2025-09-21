Secretario del Partido en Matanzas sorprende con autocrítica sobre las ferias agropecuarias: “No estamos conformes”

Vídeos relacionados:

El secretario del Partido Comunista en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, sorprendió este domingo con una inusual autocrítica sobre las ferias agropecuarias de la provincia, al admitir públicamente que “no estamos conformes” con su desarrollo, pese a que se anuncian como uno de los principales canales de venta de alimentos en Cuba.

En un post en Facebook, el dirigente reconoció irregularidades que son parte del día a día de los cubanos, como son la violación de precios aprobados, incumplimiento de planes productivos, acaparamiento por revendedores y escaso impacto de las ventas digitales. También señaló que “no concurren todas las formas productivas” y que no se alcanzan las toneladas de viandas previstas.

Aunque aseguró que “se está trabajando para enfrentar y eliminar esas distorsiones”, Sabines no ofreció soluciones concretas ni plazos para resolver los problemas que él mismo describió.

Sin embargo, cada domingo los matanceros enfrentan su propia realidad en la feria de la Plaza del Tenis, por poner un ejemplo. Allí, un cartón de huevos puede alcanzar los 3,000 pesos, mientras la carne de cerdo se vende a 750 pesos la libra, precios que resultan prohibitivos para la mayoría de las familias, golpeadas por la inflación y los salarios estancados.

Las ferias, presentadas oficialmente como una alternativa para aliviar la escasez, se han convertido en escenarios donde reina el descontrol. Testimonios describen la experiencia como “un viaje al viejo oeste”, con inspectores improvisando topes de precios y consumidores denunciando engaños.

El rostro más duro de la crisis

Más allá de los altos precios, las ferias también han revelado la cara más dolorosa de la crisis cubana. A inicios de agosto, una familia completa fue vista durmiendo bajo una tarima de la feria en Matanzas, alimentándose de los residuos que dejaban los camiones de viandas.

La escena, compartida en redes sociales, desnudó la miseria y el abandono oficial en un país donde, según el propio Gobierno, más de 300,000 personas viven en situación de vulnerabilidad.

Las palabras de Sabines reflejan un giro poco habitual en la retórica oficial, donde las críticas suelen venir dirigidas hacia factores externos o al embargo de Estados Unidos. Sin embargo, la falta de propuestas concretas mantiene la distancia entre el discurso político y la vida real de los cubanos.

Mientras el Partido admite irregularidades, los precios siguen disparados y la pobreza se hace cada vez más visible en las ferias agropecuarias de Matanzas, y de todo el país, donde los consumidores luchan por sobrevivir en un mercado que se vende como “victoria”, pero que muchos perciben como la confirmación de la derrota diaria.

