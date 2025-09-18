Lo acusan de vender drogas en Matanzas y podría ir siete años a prisión

Vídeos relacionados:

Un cubano natural de Jagüey Grande, Matanzas, fue enjuiciado este miércoles por tráfico de drogas y podría pasar siete años en la cárcel, de fallar los jueces a favor de la solicitud de la Fiscalía cuando dicten sentencia en octubre próximo.

El imputado, cuya identidad no ha sido revelada, fue sometido a un juicio oral y público en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Matanzas, correspondiente a la causa 1-104 de 2025 por un delito relacionado con drogas ilícitas, y “reconoció su responsabilidad” en los hechos, informó el periódico oficialista Girón.

Captura de Facebook/Periódico Girón

Según la acusación fiscal, el matancero, que no tenía antecedentes penales, se dedicaba a comprar y vender narcóticos, incluidos cannabinoides sintéticos conocidos popularmente como “químico” o “papelillo”, los cuales obtenía a través de un hombre que viajaba con regularidad a La Habana y adquiría en esa provincia cantidades de tales sustancias.

El acusado compraba cada dosis a un precio de 150 pesos y luego las vendía a 200, en las localidades de Torriente y Jagüey. El diario detalló que “para lograr su cometido, usualmente merodeaba por áreas cercanas al parque contiguo al ServiCupet de Jagüey Grande”, donde proponía la droga a jóvenes y otras personas que transitaban por allí.

Cuando la policía lo arrestó el 22 de marzo pasado, tenía en su poder “0.25 gramos de picadura vegetal del cannabinoide sintético MDMB-4en-PINACA, contenido en varios envoltorios de papel y nailon y en una caja de cigarro HUpman Selecto, así como 104 envoltorios con 0.06 g de fragmentos de papel que tenían impregnado 5-Fluor ADB”.

Lo más leído hoy:

En el allanamiento de su vivienda, los oficiales encontraron 53 envoltorios con 0.03 gramos de pequeños fragmentos de papel, también con 5-Fluor ADB.

El periódico Girón subrayó que los actos imputados al acusado constituyen delitos relacionados con drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, previstos y sancionados en el artículo 235. 1a) del Código Penal de Cuba, los cuales el individuo admitió tanto en el curso de la investigación como en el juicio.

La fiscalía solicitó una sanción de siete años de privación de libertad, de acuerdo con el artículo 34 del Código Penal, además de las medidas accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional.

Los jueves notificarán la sentencia el próximo 16 de octubre.

Según la nota, “el juicio oral se desarrolló con el respeto a todas las garantías constitucionales y ciudadanas” y en este “se resaltó la política del país de tolerancia cero a las drogas”.

El tráfico y consumo de drogas sintéticas en Cuba se ha incrementado a niveles sin precedentes.

Aunque el régimen ha endurecido las sanciones penales e impuesto penas ejemplarizantes a quienes tengan o distribuyan estas sustancias altamente tóxicas, tanto el expendio como el consumo continúan creciendo, evidenciando que la estrategia gubernamental resulta insuficiente.

El MININT reveló esta semana que los operativos antidrogas han llevado al arresto de más de 1,500 personas, muchas de las cuales están en prisión preventiva. Además, se incautaron 81 kg de narcóticos, 11,000 plantas, 23,000 semillas, cinco armas de fuego y bienes de traficantes, y fueron desarticuladas cinco redes delictivas que operaban desde el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.

Preguntas frecuentes sobre el tráfico de drogas en Cuba y sus implicaciones legales