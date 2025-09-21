Cubano borracho choca en Palma de Mallorca y sorprende con su reacción: “Soy del FBI”

Vídeos relacionados:

Un cubano protagonizó una surrealista escena en la madrugada del domingo en Palma de Mallorca, cuando tras chocar borracho contra un taxi afirmó ser agente del FBI e increpó a un testigo al que llamó repetidamente “vecino chismoso”.

Según detalló el medio local Crónica Balear, el accidente ocurrió sobre las 4:15 a.m., cuando el hombre, al volante de un Opel, se saltó una señal de “ceda el paso” en la calle Rei Sanç y terminó impactado por un taxi que circulaba en dirección a las Avenidas. El choque fue tan fuerte que el coche del cubano quedó atravesado en la vía, con el interior empapado de cerveza por las decenas de latas que transportaba.

El taxista, que no circulaba a gran velocidad, resultó ileso y fue quien alertó a la Policía Local al percatarse del estado de embriaguez del conductor. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado tres veces superior al límite legal permitido.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el hombre trató de justificar su comportamiento ante los agentes. Les pidió que dejaran de “dedicarse a estas cosas” y centraran sus esfuerzos en “atrapar a quienes roban o no cotizan”, alegando que él “trabaja mucho y cotiza más que todos los presentes”.

Al ver que un testigo fotografiaba la escena, el cubano lo insultó y trató de retratarlo en represalia. En ese momento, sorprendió aún más a los policías al afirmar que era “americano” e infiltrado del FBI en España, una declaración que provocó asombro y desconcierto entre los presentes.

El hombre insistió en recuperar el vehículo siniestrado, pero los agentes le informaron que debía ser retirado por una grúa y trasladado al depósito municipal.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía no había esclarecido la identidad del cubano ni confirmado la veracidad de sus comprometedoras declaraciones.

Otros accidentes de cubanos en Palma

Este no es el primer accidente de tráfico protagonizado por cubanos en Palma este año. El pasado 25 de marzo, un hombre de 59 años, también bajo los efectos del alcohol, invadió el carril contrario en la avenida Joan Miró y chocó de frente con otro vehículo. Dio positivo con más del doble de la tasa máxima de alcohol permitida. Aunque nadie resultó herido, quedó acusado de un delito contra la seguridad vial, y podría enfrentar desde prisión hasta la retirada del carné de conducir por más de un año.

Semanas antes, en enero, otro cubano de 49 años fue investigado tras verse implicado en un accidente en la calle Bisbe Maura. La Policía descubrió que conducía con una licencia internacional falsa adquirida por internet. El documento fue incautado y el caso quedó en manos de la autoridad judicial.

