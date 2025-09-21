"Menos quejas y más ojos abiertos": Cubana en España lanza contundente mensaje sobre la emigración y la adaptación

“El que no avanza aquí no avanza en ninguna parte. El problema no es España, eres tú, que no te adaptas, que sigues atado a la vida que dejaste atrás”.

Con esa frase directa, la usuaria cubana @marylu7879, radicada en Palencia, Aguilar de Campoo, desmontó en TikTok los discursos negativos que, según cuenta, escucha a menudo entre otros migrantes sobre la vida en España.

“Vivir en España es decepcionante, la gente fría, arrogante, no soporto vivir aquí”, dice al inicio del video, citando una opinión ajena. Pero enseguida aclara: “Eso es lo que muchos dicen, pero mi experiencia es otra”. Y a partir de ahí comparte una reflexión que ha tocado una fibra sensible entre cubanos dentro y fuera de la isla.

“Viniendo de Cuba confirmo cada día que soy más que bendecida, aquí se me han abierto puertas, oportunidades”, afirma. Asegura que no espera que el país se adapte a ella: “Ellos no van a cambiar su dinámica por mí, ni por ti”. También rechaza comparar su vida actual con la que dejó atrás: “Yo no comparo este país con el mío, porque para eso me hubiera quedado allá”.

“No es el país perfecto, también es verdad, pero me abrió las puertas, así que menos quejas y más ojos abiertos, porque las oportunidades están, solo hay que aprovecharlas, así de simple”, concluye.

Su testimonio ha generado miles de reacciones en redes sociales. La mayoría de los comentarios respaldan su postura: “Gracias por tanto sentido común”, “Te aplaudo, yo pienso igual”, “Eso es tener los pies en la tierra, sin victimismo”, fueron algunas de las respuestas más repetidas. Pero también hubo críticas: “No todo el mundo tiene la misma suerte que tú” o “España no es ningún paraíso, hay racismo y trabajos basura”.

El debate refleja el contraste entre quienes ven la emigración como una oportunidad, aunque con sacrificios, y quienes enfrentan obstáculos más difíciles de superar en su proceso de adaptación.

Un mensaje que resuena entre otros cubanos

El video de Marylu no es un caso aislado. En TikTok y otras redes sociales, cada vez más cubanos comparten su experiencia tras emigrar, mostrando tanto las dificultades como los pequeños logros que en la isla eran impensables.

La joven @soyalicia_03 mostró su emoción al visitar un KFC por primera vez y dijo: “Nunca imaginé que yo iba a poder comer todo esto”, tras ordenar un menú completo.

También compartió cómo vivió su primer día en España y afirmó que “es como en las películas” al visitar supermercados, tiendas y restaurantes por primera vez.

La creadora @lesyanisportilla lanzó una reflexión cargada de dolor y señaló que “Cuba me quitó la libertad, la esperanza, el derecho a poder hablar”, asegurando que emigró porque ya no veía esperanza de cambio en la isla.

En el caso de @walkys__, logró emigrar con su esposo e hija gracias a la Ley de Memoria Democrática y contó que “gracias a esta oportunidad pudimos viajar todos juntos”.

La usuaria @melany_mena14 defendió la decisión de su esposo de dejar Estados Unidos para reunirse con ella en España y explicó que “nos damos pequeños lujos que en EE.UU. no se podía dar”.

Por su parte, @saycu_ celebró un hito personal y contó que “me vine sola de mi país y empecé aquí mi vida de cero” tras conseguir alquilar su primer hogar en España.

Otras experiencias llaman a no idealizar el proceso migratorio. Desde Alicante, @lisbeth.diaz.mena advirtió que “no vayas a pensar que el camino es fácil, que las piedras no van a existir”, aunque agradeció haber encontrado un espacio donde puede construir un futuro mejor.

La creadora @carmen03876 respondió con firmeza a un comentario xenófobo y afirmó que “desde que llegué estoy trabajando. Yo llegué aquí con papeles, siendo ciudadana española. No soy española porque no me considero española, soy cubana”.

A través de estos relatos, muchos cubanos encuentran puntos en común: el desarraigo, el esfuerzo, la búsqueda de estabilidad y, sobre todo, la posibilidad real de construir una vida que en Cuba les era negada. “Hay que trabajar muy duro, es verdad, pero aún así me siento muy agradecida y feliz de estar aquí”, dijo Marylu, y con ello, resumió un sentimiento que se repite cada vez más.

