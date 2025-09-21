"Esto me ha cambiado totalmente la vida": Cubana revela lo que más le impactó al llegar a España

Una joven cubana en España ha generado un amplio debate en redes sociales tras compartir un video en el que describe aspectos de la vida cotidiana en Europa que considera impensables en Cuba.

La usuaria de TikTok @irene.morell.gonz publicó un video de poco más de dos minutos en el que expone lo que, según cuenta, más le ha sorprendido desde su llegada a Madrid. Bajo el título “Esto en España es normal!!!! En Cuba no!!!!”, la creadora describe tres aspectos de su experiencia como migrante cubana.

“Primera cosa y es agua de grifo potable”, señala en su testimonio. “Sí, a muchos españoles les va a parecer eso algo normal, pero para los cubanos no, no es normal llegar a tu casa y tener agua, eso en Cuba no existe, tener agua eso es imposible, de hecho viene cada dos o tres veces, cuando más a la semana”.

La joven explica que en su país natal, los ciudadanos suelen depender de sistemas alternativos de almacenamiento: “Los cubanos tenemos almacenamiento de agua, llenamos ese almacenamiento y es lo que tenemos agua, pero no sale del grifo, sale de un cubo”.

Otra de las diferencias que comenta es la existencia de supermercados abiertos hasta tarde. “Aquí en España... para aquellas personas que trabajan y llegan tarde a su casa puedan hacer la compra... también que estén llenos”, dice. En contraste, agrega: “En Cuba no hay comida, los supermercados están muy vacíos, y conseguir la comida es un poquito difícil, y también el precio que está la comida comparado con los salarios de Cuba te hace totalmente imposible”.

La tercera diferencia que más le ha impactado es el transporte público: “Los buses tienen una aplicación en el móvil donde te pone la hora, el bus que va a pasar, y no rompen esas reglas, siempre llegan a su hora... En el metro igual hay una pantalla... donde te pone la hora que va a pasar”.

Critica el colapso del sistema de transporte en la isla: “En Cuba si yo conozco tres provincias de mi país es mucho, porque es que el transporte es imposible... llegaba super que tarde a trabajar porque aunque me levantara super que temprano ya el transporte los jodía todo... a veces pasaba y ni paraba porque estaba lleno de gente”.

La cubana finaliza el video invitando a sus seguidores a ver más detalles en su canal de YouTube. En su cuenta Morelilla, publicó un video titulado De Cuba a España: 5 cosas que me dejaron en SHOCK, donde amplía su experiencia con dos nuevos aspectos (seguridad y burocracia). El video, publicado el 7 de septiembre pasado, forma parte de una serie de contenidos donde también aborda cómo obtuvo la nacionalidad española y cómo ha cambiado su vida en el país.

En Tiktok su publicación ha acumulado miles de visualizaciones y más de un centenar de comentarios. Mientras muchos usuarios elogiaron su testimonio y compartieron experiencias similares, otros la criticaron, negaron sus afirmaciones o politizaron el contenido.

Algunos comentarios mostraron apoyo: “Me alegro que hayas podido salir. Avanzarás y ayudarás a tu familia”, a lo que la creadora respondió: “Muchas gracias”.

Otros usuarios hicieron señalamientos ideológicos como “Eso no es un choque cultural, es lo que lleva el socialismo al comunismo, la decadencia y declive de un país”. En otro intercambio, al ser cuestionada sobre su preferencia política, la creadora respondió: “Vox sin duda”.

También surgieron desacuerdos sobre la disponibilidad de agua potable en Cuba, a lo que la joven respondió: “No pipo no soy de Oriente jjjjj soy de la habana no notas mi acento porque Oriente hablan diferente”.

En respuesta a otro comentario sobre la posibilidad de hacer frente al sistema cubano, escribió: “Sí nos hemos levantado el 11 de julio 2021 pero no resultó, somos un pueblo que no tenemos arma y pasamos hambre, esta gente lo tiene pero bien montado”.

El testimonio de @irene.morell.gonz se suma a una ola creciente de contenidos en redes sociales donde cubanos recién llegados al extranjero documentan sus primeras experiencias fuera de la isla.

