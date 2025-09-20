"No sabes por lo que ha pasado": reflexión de cubano en España sobre emigrantes provoca debate en TikTok

"No estás viendo a alguien débil, estás viendo a alguien valiente", expresó el creador cubano @estibito_vlogs en TikTok en un vídeo que ha provocado un amplio debate en redes sociales, tras reflexionar sobre el respeto hacia los emigrantes y las difíciles realidades que enfrentan al dejar sus países de origen.

“Antes de criticar a un emigrante, piénsalo dos veces, porque tú no sabes lo que esa persona ha pasado para llegar hasta aquí”, comienza diciendo el joven, que reside en España y ha ganado notoriedad en la plataforma por contar su experiencia como migrante.

En su reflexión, menciona casos específicos como el de cubanos, venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, colombianos y peruanos, y expone que muchos emigran no por elección sino por necesidad. También hace referencia al sacrificio de los profesionales que deben empezar desde cero en otros países: “Quizás en su país era ingeniero, profesor, abogado, y hoy está empezando desde cero con la dignidad de ganarse la vida honradamente”.

La publicación cierra con un llamado a la empatía: “La próxima vez que quieras señalar a un emigrante, recuerda: no estás viendo a alguien débil, estás viendo a alguien valiente, que dejó todo para luchar por un futuro mejor”.

La reflexión fue ampliamente comentada, generando tanto respaldo como opiniones críticas. Algunos usuarios españoles respondieron con mensajes como: “Bienvenido a España, tu casa” o “Soy gallego y tengo familia emigrante, los que vienen a trabajar son bienvenidos”. Otros elogiaron el mensaje diciendo: “Nunca critico al emigrante. Me pongo en el lugar del otro”.

Sin embargo, también hubo respuestas cuestionando el enfoque del video: “No se critican a los inmigrantes buenos, se critica a los que se quejan y hablan mal del país que los acoge”, comentó un usuario, mientras otro escribió: “No condenes a todos por unos pocos, hay gente muy mala tanto inmigrantes como no emigrantes”.

El propio @estibito_vlogs respondió a algunos de estos comentarios, defendiendo el tono del video y aclarando que el mensaje no se centraba en ningún país en particular: “En dicho video no se habla ni de España ni de ningún país. Hay emigrantes en Estados Unidos, en Italia, en España, en RD, en PR, en Guyana, en todas partes”.

En respuesta a otra crítica, agregó: “Estamos hablando del que emigra, el que deja su familia atrás para salir adelante, para triunfar, para cargar con el peso de toda su familia sobre sus hombros”.

Este testimonio se suma a una ola creciente de contenidos donde cubanos relatan sus experiencias como emigrantes. En otros videos, el mismo @estibito_vlogs ha compartido las cosas que más le sorprendieron al llegar a España, como el respeto a los semáforos peatonales, la puntualidad del transporte, el silencio urbano o la vestimenta elegante incluso para tareas cotidianas.

También ha relatado los choques culturales más difíciles de su adaptación, como el lenguaje rápido, la burocracia o la necesidad de aprender a hablar en tono bajo.

Otros cubanos han contado cómo dejan atrás sus profesiones para comenzar desde abajo en otros países, enfrentando críticas y sacrificios que no siempre son visibles para quienes permanecen en la isla.

Una madre cubana narró el sacrificio de dejar a sus hijos en busca de una vida mejor, asegurando que “emigrar no es para cobardes” y que muchas veces se hace precisamente por amor a la familia.

Otro joven cubano recordó en un video que emigrar no es el camino fácil, sino una decisión que implica dejar todo atrás y afrontar desafíos emocionales y materiales en tierra ajena.

Estas vivencias, compartidas desde la experiencia personal, reflejan el alto costo emocional y el esfuerzo sostenido que implica comenzar una nueva vida en otro país, y que muchas veces se resume en una palabra: valentía.

