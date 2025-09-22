Cubano autodeportado de EE. UU. muestra su vida en Cuba y clama por reunirse con su hija enferma

El cubano Deivy Alemán Oropesa, quien se autodeportó desde Estados Unidos tras recibir una orden de salida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mostró en un video su nueva realidad en Cuba y pidió ayuda urgente para reunirse con su familia, especialmente con su hija menor, quien padece una grave condición cardíaca.

"Les hago este video desde Cuba para contarles que estoy viviendo los momentos más difíciles de mi vida. Sin poder abrazar ni apoyar a mi hija, que lo necesita", expresó Alemán en un testimonio grabado para el periodista Javier Díaz, de Univisión 23.

Desde su regreso a Palmira, en la provincia de Cienfuegos, Deivy no ha logrado conseguir empleo y se encuentra viviendo con sus padres.

Aprovecha el tiempo para compartir con su hijo mayor, a quien no veía desde que salió de la isla hace más de siete años. Deivy asegura que su mente y corazón están en Orlando, Florida, donde residen su esposa Yisel Miguel Sarduy y su hija menor, ciudadana estadounidense.

La comunicación con su familia depende de las constantes interrupciones eléctricas en la isla. "Solo podemos vernos por videollamadas, siempre y cuando haya electricidad", lamentó.

Alemán salió voluntariamente de Estados Unidos el 14 de septiembre para evitar la detención de ICE y la deportación forzosa, bajo una orden de supervisión migratoria (formulario I-220B).

La separación familiar ha tenido un fuerte impacto emocional, especialmente en la menor, cuya madre relató entre lágrimas la angustia que vive a diario.

"Cada vez que siente un carro o alguien toca la puerta, cree que es él", contó Yisel, quien teme que esta distancia física agrave la salud de su hija. El cardiólogo que atiende a la niña ha advertido que cualquier desequilibrio emocional podría desencadenar complicaciones severas en su ya delicado estado.

"Quisiera darle las gracias a todos por todo el apoyo que mi familia ha recibido. Ha sido increíble", dijo la madre en otro video también publicado por el periodista Díaz. "La niña necesita a papá", repitió entre sollozos.

La historia de esta familia ha generado una ola de solidaridad. Cubanos en Estados Unidos se han ofrecido para apoyar con comida, alojamiento y cuidado de la madre y la hija.

Actualmente, la familia espera una respuesta de las autoridades migratorias a la petición I-130 presentada por Yisel para el proceso de reunificación. Sin embargo, el regreso de Deivy a Estados Unidos podría demorar hasta dos años, salvo que el caso sea atendido por razones humanitarias.

Mientras tanto, el padre cubano continúa en Cuba, sin poder trabajar ni enviar ayuda económica, con la esperanza de que alguien escuche su súplica. “Solo quiero regresar con ellas lo antes posible”, afirma.

