Padre cubano espera desde Palmira volver a EE.UU. tras su autodeportación

El drama de un padre cubano que se autodeportó y lucha por reunirse con su hija enferma en EE.UU.

Deivy Alemán Oropesa, quien regresó a Cuba para evitar una deportación forzosa, vive los momentos más duros de su vida lejos de su esposa e hija enferma.

“Estar lejos de mi hija y de mi esposa en estos momentos, y dejarla desamparada, como quien dice… esto es bien duro, bien difícil de verdad”, dice con voz entrecortada Deivy Alemán Oropesa, en un testimonio grabado desde su casa en Palmira, Cienfuegos, donde intenta adaptarse a una realidad que siente ajena.

El cubano, que vivía en Orlando, Florida, se autodeportó el 14 de septiembre para evitar ser detenido y deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que le habría impedido regresar a Estados Unidos durante al menos cinco años.

En un video difundido por el periodista Alexis Boentes, Deivy explicó que su familia en Cuba comprendió que debía estar junto a su hija, quien necesita atención médica constante debido a su delicado estado de salud.

Asegura estar haciendo todo lo posible para volver junto a su familia. “Yo tengo la esperanza, y mi esposa también, de que pueda reunirme con ella pronto. Y ahí estamos, luchando y haciendo las cosas”, dijo. También expresó lo difícil que está siendo su readaptación a la vida en Cuba: “Es complicado adaptarse, es diferente completo. El sistema de vida que uno llevaba allá… aquí es bien diferente. Es difícil adaptarse, de verdad”.

Un caso que ha conmocionado a la comunidad cubana

La historia de Deivy Alemán salió a la luz pública tras conocerse que ICE le había dado pocos días para abandonar el país, o sería arrestado y deportado de forma forzosa.

El pasado domingo 14 de septiembre, su familia protagonizó una despedida conmovedora en el aeropuerto de Miami, donde las cámaras captaron a la hija pequeña llorando al ver partir a su padre.

Su esposa, Yisel Miguel Sarduy, ha difundido varios videos y mensajes pidiendo ayuda a las autoridades, afirmando que su hija “lo necesita mucho” y que la separación podría afectar gravemente su salud.

Durante su estancia en Estados Unidos, Deivy fue el principal sostén económico del hogar. La menor, ciudadana estadounidense, ha sido sometida a tres cirugías a corazón abierto y necesita un trasplante. La petición I-130 presentada por su esposa ante USCIS sigue en trámite, con la esperanza de que permita su regreso en el menor tiempo posible.

La abogada Rosaly Chaviano explicó que Alemán se encontraba bajo supervisión migratoria (formulario I-220B), y señaló que las políticas actuales “prácticamente no están considerando factores humanitarios, ni siquiera cuando hay menores ciudadanos estadounidenses involucrados”.

En declaraciones a Univisión, el periodista Javier Díaz calificó el caso como un ejemplo claro de cómo el sistema ignora incluso a los migrantes con conducta intachable: “Si tienes una orden de deportación, te van a deportar”.

Mientras tanto, desde Palmira, este padre cubano lanza un mensaje claro: “Solo quiero volver a estar con mi hija, como siempre lo he hecho. Hice las cosas bien. Amo ese país. Solo quiero una oportunidad para regresar”.

