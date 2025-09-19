Esposa de cubano autodeportado agradece apoyo: "La niña necesita a papá"

La esposa del cubano Deivy Alemán Oropesa, quien se autodeportó a Cuba tras recibir una orden de salida por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, agradeció públicamente el apoyo que ha recibido su familia desde que comenzó a difundirse su historia.

"Quisiera darle las gracias a todos por todo el apoyo que mi familia ha recibido. Ha sido increíble", expresó Yisel Miguel Sarduy en un video publicado por el periodista Javier Díaz, de Univisión. La madre, visiblemente afectada, relató los difíciles días que ha vivido junto a su hija enferma tras la salida de su esposo del país.

Durante el testimonio, la niña interrumpe para decir que necesita a su padre. "La niña necesita a papá", repite Yisel, quien teme que la separación afecte gravemente la salud de la menor, que padece una condición cardíaca severa. “Cada vez que siente un carro o alguien toca la puerta, cree que es él”, contó entre lágrimas.

Según la madre, el cardiólogo recomendó extremar los cuidados emocionales de la niña. "En su condición, cualquier depresión puede traer consecuencias desfavorables para su enfermedad", advirtió. La familia, desesperada, ruega porque su caso sea escuchado por alguien que pueda acelerar el proceso migratorio de reunificación.

Deivy Alemán, quien vivía en Orlando, Florida, bajo una orden de supervisión migratoria (formulario I-220B), decidió salir voluntariamente el 14 de septiembre para evitar una detención prolongada por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que le había dado un plazo de días para abandonar el país. Su salida, enmarcada en el proceso de deportación, dejó a su hija menor —ciudadana estadounidense— sin su principal apoyo económico y emocional.

Desde su retorno a Cuba, el padre ha relatado que vive los “momentos más duros” de su vida. "No puedo trabajar, no puedo ayudar económicamente a mi esposa. Solo quiero regresar con ellas lo antes posible", expresó en declaraciones a medios de Miami.

Yisel ha compartido varios videos pidiendo ayuda para que su esposo pueda regresar, insistiendo en que su hija necesita el apoyo emocional de su padre para no recaer en su salud.

La historia ha generado una ola de solidaridad entre cubanos dentro y fuera de Estados Unidos. “No han pasado ni 24 horas desde que Deivy Alemán se autodeportó a Cuba y ya comienzo a recibir mensajes en mi teléfono en apoyo a su esposa e hija”, escribió el periodista Javier Díaz.

En redes sociales, familias recién llegadas al país ofrecieron ayuda concreta: comida, techo y cuidado para la madre e hija afectadas. “Donde comen dos, comen tres”, expresó una mujer en un mensaje que refleja la empatía de la comunidad.

La despedida en el aeropuerto de Miami fue grabada en un video que muestra a la pequeña llorando mientras su padre se aleja, marcando uno de los momentos más conmovedores del caso.

Actualmente, Alemán permanece en Palmira, Cienfuegos, a la espera de que se agilice la petición I-130 presentada por su esposa ante USCIS, como parte del proceso de reunificación familiar. La familia espera que las autoridades puedan acelerarla por razones humanitarias. Mientras tanto, Yisel y su hija siguen esperando un milagro.

