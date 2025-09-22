Cubano detenido en Panamá con más de 15 mil dólares escondidos en una agenda

Autoridades de Panamá incautaron más de 15 mil dólares ocultos en una agenda a un pasajero cubano procedente de La Habana.

Vídeos relacionados:

Un pasajero cubano procedente de La Habana intentó burlar los controles aduaneros en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico escondiendo más de 15 mil dólares en efectivo dentro de una agenda y en un bolso de mano.

De acuerdo con el medio local Mi Diario Panamá, el hombre declaró ante las autoridades solo 6,000 dólares, pero la inspección de su equipaje reveló la maniobra. Los billetes de 100 dólares estaban cuidadosamente colocados entre las páginas de una agenda y en otras pertenencias, lo que terminó destapando el engaño.

En total, las autoridades contabilizaron 15,068 dólares, una suma que supera el límite legal de 10,000 dólares que pueden ingresarse sin previa declaración. El dinero fue retenido y remitido al Ministerio Público, como establece la normativa panameña.

El caso se suma a una cadena de incidentes recientes que han encendido las alertas en Panamá sobre el ingreso irregular de efectivo desde Cuba.

En agosto pasado, un joven cubano de 26 años fue detenido en el mismo aeropuerto con 12,000 dólares no declarados, según reportó el medio local Destino Panamá. En aquella ocasión, también se trató de un pasajero procedente de La Habana que intentó pasar inadvertido durante la revisión de su equipaje.

Meses antes, en junio, una ciudadana cubana fue sorprendida con 10,406 dólares en efectivo tras negar reiteradamente que cargaba una suma superior al límite legal. La Autoridad Nacional de Aduanas explicó entonces que el dinero fue retenido y el caso pasó a manos del Ministerio Público, de acuerdo con la normativa vigente.

Lo más leído hoy:

Incluso en agosto, la prensa panameña reportó la incautación de cajas llenas de billetes cubanos camufladas como encomienda en un autobús de la ruta Panamá–David–Frontera.

El hallazgo, publicado por La Estrella de Panamá, generó dudas sobre el destino y propósito de trasladar fuera de la isla una moneda que carece de valor en los mercados internacionales.

Estos episodios muestran que, pese a los intentos de esconder el dinero en libros, agendas o equipajes de mano, los controles en Panamá se han endurecido y las autoridades han reiterado que nadie se escapa en los puntos de entrada.

La ley es clara en ese país centroamericano dictando que cualquier persona que ingrese con más de 10,000 balboas o su equivalente en otra moneda debe declararlo, bajo riesgo de sanciones legales y decomiso de los fondos.

Preguntas frecuentes sobre los controles aduaneros de dinero en efectivo en Panamá y Cuba