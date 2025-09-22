Agentes de fianzas de los Cayos de Florida, incluidos cubanos, enfrentan cargos graves por actuar fuera de la ley

Vídeos relacionados:

Un grupo de agentes de fianzas de los Cayos de Florida, incluidos tres de origen cubano, fueron arrestados y enfrentan cargos por secuestro a mano armada, agresión y fraude, entre otros delitos, informaron esta semana las autoridades.

El Departamento de Policía de Florida (FDLE) y el Departamento de Servicios Financieros (DFS) anunciaron el jueves la detención de cuatro hombres, acusados de actuar al margen de la autoridad legal de los agentes de fianzas.

El FDLE identificó a los sospechosos como Alexander Michael Rispa, de 43 años, residente en Homestead; Luis Ángel Hernández Salas, de 34, de Florida City; Eduardo Francisco Cáceres, de 47, del condado de Miami-Dade, y Juan Carlos Soto Arraga, de 30 años, también de Miami-Dade. Los tres primeros son de origen cubano, según verificó CiberCuba.

Rispa, Hernández y Cáceres enfrentan los cargos más graves: secuestro a mano armada y agresión, señaló un comunicado de la Policía.

Cargos contra Alexander Michael Rispa, Luis Ángel Hernández Salas, Eduardo Francisco Cáceres. Infografía: X/FDLE

Además, los cuatro están acusados de un cargo cada uno por violar la Ley de Fraude en las Comunicaciones de Florida, un plan para defraudar, uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional, violación de la licencia y el nombramiento requeridos, e incitación y conspiración.

Sobre Soto también recae la acusación de operar como agente de fianzas sin licencia.

Cargos contra Juan Carlos Soto Arraga. Infografía: X/FDLE

El diario Miami Herald indicó que los sospechosos trabajan para Paradise Bail Bonds en Cayo Largo, condado de Monroe, compañía que es propiedad de Hernández.

La investigación se inició el pasado 14 de mayo, cuando un detective del Departamento de Servicios Financieros contactó con el FDLE en Miami en relación con una compañía de fianzas que operaba en los condados de Monroe y Miami-Dade, llevando a cabo actividades fuera de la autoridad otorgada por el Estatuto de Florida.

Según reveló la investigación conjunta entre el FDLE y el DFS, el 1 de enero de 2022, Rispa, Cáceres y Hernández Salas irrumpieron ilegalmente con armas de fuego en la casa de una persona en Miami-Dade, sacaron a la víctima de la residencia sin una cita previa y la trasladaron a la agencia que había emitido la orden judicial.

Durante este incidente, los tres sospechosos llevaban insignias y chalecos antibalas con la palabra «AGENTE», lo que constituye una violación de la Ley de Florida, puntualizó el comunicado.

Las pesquisas también arrojaron que la compañía de seguros que figuraba en los registros de nombramiento de Rispa y Hernández no los había designado en la fecha en que se produjo el delito.

Al profundizar en la investigación, los agentes descubrieron que, entre mayo de 2023 y enero de 2024, Soto -que no es un agente de fianzas calificado, autorizado ni designado en Florida- había mantenido contacto ilegal con varios reclusos del condado de Monroe.

De acuerdo con la declaración jurada, citada por medios de prensa locales, Soto -quien es cuñado de Hernández- negoció pagos de fianzas, términos y condiciones para la liberación de prisioneros, lo que constituye un delito de fraude según la ley de Florida.

El martes 16 de septiembre, Rispa, Hernández y Soto se entregaron en la cárcel del condado de Monroe, en cumplimiento de las órdenes de detención emitidas por el FDLE y el DFS. Al día siguiente, Cáceres se presentó en el Centro de Operaciones Regionales del FDLE en Miami y fue trasladado al Centro de Detención Turner Guilford Knight. Posteriormente, los cuatro fueron puestos en libertad bajo fianza.

“Cuando trabajan dentro de los parámetros de los Estatutos de Florida, los fiadores pueden ser un recurso para el público en el proceso judicial y de aplicación de la ley. Estos hombres se aprovecharon deliberadamente del sistema y violaron los estatutos”, declaró el director financiero Blaise Ingoglia.

“Somos un estado que respeta la ley y el orden. No toleraremos que las personas obren de manera fraudulenta, ni ningún otro delito financiero, ya que afectan a los ciudadanos de nuestro gran estado de Florida”, advirtió.

La Fiscalía del 16.º Circuito Judicial está a cargo del caso. La investigación se mantiene activa.

