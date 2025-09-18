Régimen cubano pide apoyo internacional para evitar una guerra entre EE.UU. y Venezuela

Vídeos relacionados:

El régimen cubano pidió este jueves apoyo internacional para evitar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, tras denunciar lo que considera una escalada de acciones militares y políticas contra el gobierno de Nicolás Maduro, un aliado clave de la dictadura de la isla.

En una declaración emitida este 18 de septiembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), el Gobierno Revolucionario acusó a Washington de preparar una “agresión militar directa” contra la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de “adueñarse del petróleo y los recursos” del país sudamericano.

“El despliegue en las últimas semanas de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe constituye un acto de provocación y pretende desencadenar un conflicto militar que obligue a Venezuela a defender su soberanía e integridad territorial”, señala el texto oficial.

Según La Habana, el uso de la fuerza contra embarcaciones civiles, la intercepción de naves y el incremento de efectivos en el Caribe violan normas internacionales y son parte de una operación “hostil e irresponsable” del gobierno estadounidense.

También se denunció la difusión de mensajes de guerra sicológica con el fin de legitimar estas acciones ante la opinión pública.

La cancillería cubana responsabilizó al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y a congresistas afines, de intentar imponer sus intereses “por la fuerza” en la región, al igual que —según el texto— han hecho en Gaza.

“Una agresión militar directa contra Venezuela tendría incalculables consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad de Nuestra América”, advirtió el gobierno cubano.

El gobernante Miguel Díaz-Canel escribió en la red social X: “Urge la movilización internacional para impedir la agresión y preservar a la América Latina y el Caribe como zona de paz. El objetivo verdadero de las acciones militares de EEUU en el Caribe es adueñarse del petróleo y los recursos de Venezuela”.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez expresó en la misma plataforma: “Denunciamos despliegue de fuerzas militares de EEUU en mar Caribe, que representan amenaza real para paz, estabilidad y seguridad regionales. Persigue crear condiciones para justificar acción militar vs Venezuela”.

Cuba instó a separar “la mentira de la realidad” y llamó a gobiernos y organismos internacionales a actuar para evitar una guerra que, según afirma, podría tener consecuencias devastadoras para América Latina y el Caribe.

En las últimas semanas, el régimen cubano ha intensificado su discurso de alerta frente a una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, una narrativa que ha cobrado fuerza tras el aumento de la presencia de buques estadounidenses en el mar Caribe, calificada como “grave peligro para la paz regional”.

La preocupación fue reiterada por Miguel Díaz-Canel, quien acusó directamente a Washington de movilizar tropas en el Caribe con fines de agresión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El clima de tensión se ha agravado tras el anuncio de Caracas sobre el despliegue de miles de militares en zonas estratégicas del país, incluido un archipiélago clave para el control marítimo.

Esta medida fue presentada como una respuesta defensiva ante los supuestos planes de intervención extranjera, que, según voceros cubanos, buscan “apoderarse del petróleo y los recursos naturales de Venezuela”.

En medio de esta escalada retórica, el expresidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos hundió tres embarcaciones que operaban cerca de aguas venezolanas, alimentando así las denuncias de provocaciones militares.

La oposición venezolana también ha reaccionado, como lo demuestra la declaración de María Corina Machado, quien afirmó que Venezuela “está a un paso de la libertad”, en alusión a un posible colapso del chavismo.

