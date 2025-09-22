"Mirando y dejando": L Kimii frito con los sensuales movimientos de su novia Samantha Hernández

El reguetonero cubano L Kimii no pudo disimular lo derretido que está con Samantha Hernández, bastaron unos atrevidos y sensuales movimientos de la influencer con una alta dosis de picardía y mucha actitud para que el cantante quedara una vez más frito con su novia.
Vestida con un conjunto relajado, top blanco y pantalones deportivos negros, Samantha se robó el show con su carisma y candela. Mientras se movía con gracia y sensualidad frente a L Kimii, él la observaba totalmente hipnotizado, entre risas y miradas que lo decían todo.
La escena, que compartió el propio L Kimii en Instagram, ha dejado claro que la química entre ambos no es solo cosa de cámaras.
Pero más allá del vacilón y los bailes, la pareja ya no esconde su romance. Tras semanas de especulaciones, Samantha y L Kimii confirmaron oficialmente su relación en redes sociales.
Fue ella quien dio el paso al compartir una historia en Instagram abrazada al reguetonero, con el mensaje: “Bueno... me convenció”, etiquetándolo directamente.
Por ahora, la pareja parece disfrutar el momento, entre música, complicidad y mucho flow. Y sus seguidores, encantados, ya los tienen como una de sus parejas preferidas en el mundo del entretenimiento cubano.
