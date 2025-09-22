"Mirando y dejando": L Kimii frito con los sensuales movimientos de su novia Samantha Hernández

La influencer cautivó al reguetonero con sus sensuales movimientos, mostrando una química innegable en redes sociales.

Lunes, 22 Septiembre, 2025 - 17:39

L Kimii Y Samantha Hernández Foto © Instagram / L Kimii

El reguetonero cubano L Kimii no pudo disimular lo derretido que está con Samantha Hernández, bastaron unos atrevidos y sensuales movimientos de la influencer con una alta dosis de picardía y mucha actitud para que el cantante quedara una vez más frito con su novia.

Vestida con un conjunto relajado, top blanco y pantalones deportivos negros, Samantha se robó el show con su carisma y candela. Mientras se movía con gracia y sensualidad frente a L Kimii, él la observaba totalmente hipnotizado, entre risas y miradas que lo decían todo.

La escena, que compartió el propio L Kimii en Instagram, ha dejado claro que la química entre ambos no es solo cosa de cámaras.

Pero más allá del vacilón y los bailes, la pareja ya no esconde su romance. Tras semanas de especulaciones, Samantha y L Kimii confirmaron oficialmente su relación en redes sociales.

Fue ella quien dio el paso al compartir una historia en Instagram abrazada al reguetonero, con el mensaje: “Bueno... me convenció”, etiquetándolo directamente.

Por ahora, la pareja parece disfrutar el momento, entre música, complicidad y mucho flow. Y sus seguidores, encantados, ya los tienen como una de sus parejas preferidas en el mundo del entretenimiento cubano.

Preguntas frecuentes sobre L Kimii y Samantha Hernández

¿Cómo confirmaron L Kimii y Samantha Hernández su relación?

L Kimii y Samantha Hernández confirmaron su relación a través de redes sociales. Samantha compartió una historia en Instagram abrazada a L Kimii con el mensaje: “Bueno... me convenció”, lo que oficializó su romance tras semanas de especulaciones.

¿Cuál fue el gesto romántico de L Kimii hacia Samantha Hernández?

L Kimii sorprendió a Samantha con un ramo de rosas rojas, acompañado de una tarjeta que decía: “Gracias por ser más linda que la palabra”. Este gesto generó una ola de comentarios y aumentó las especulaciones sobre su relación.

¿Cómo perciben los seguidores la relación entre L Kimii y Samantha Hernández?

Los seguidores de L Kimii y Samantha Hernández perciben su relación como auténtica y están encantados con la química evidente entre ambos, considerándolos una de las parejas preferidas en el mundo del entretenimiento cubano.

¿Qué papel juega Samantha Hernández en el videoclip "Instagram" de L Kimii?

Samantha Hernández es la protagonista del videoclip "Instagram" de L Kimii, donde ambos muestran una complicidad y química que ha desatado muchos comentarios sobre su relación fuera de las cámaras.

