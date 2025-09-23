Fallece el embajador de Etiopía en Cuba sin que se revelen las causas

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía anunció este lunes el fallecimiento repentino de su embajador en Cuba, Ayele Lire Jijamo, sin ofrecer detalles sobre las causas del deceso ni el lugar en el que ocurrió.

El hermetismo en la comunicación de este caso ha llamado la atención por el nivel diplomático del fallecido y las históricas relaciones entre ambos países.

La nota oficial publicada por Cubadebate, señala que la Cancillería etíope expresó condolencias a familiares, amigos y colegas del Embajador. Se informará "oportunamente" la hora y el lugar del funeral. Tampoco la parte cubana ha ofrecido más información al respecto, manteniendo una línea de discreción absoluta.

El diplomático africano asumió funciones en La Habana en septiembre de 2024. Había calificado a Cuba como su “segunda casa” durante la ceremonia de entrega de credenciales ante el vicepresidente Salvador Valdés Mesa.

Su labor estaba centrada en fortalecer la cooperación bilateral en materia de salud, derechos humanos y relaciones multilaterales, en vísperas del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En su trayectoria diplomática, Ayele Lire Jijamo representó previamente a su país en Barbados, República Dominicana, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Bahamas.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, lamentó la pérdida a través de su cuenta en X. “Lamentamos fallecimiento del querido embajador Ayele Lire Jijamo, quien representó dignamente en #Cuba a la hermana República Democrática Federal de Etiopía y contribuyó a reforzar los históricos lazos bilaterales. Sentidas condolencias, en especial a su familia y amigos”.

También el gobernante Miguel Díaz-Canel expresó sus condolencias al gobierno etíope, destacando la contribución del embajador a las relaciones bilaterales, aunque sin referirse a las circunstancias del fallecimiento.

La Embajada de Cuba en Etiopía, por su parte, publicó una nota en redes sociales donde calificó a Jijamo como un impulsor del fortalecimiento de los lazos históricos entre ambos pueblos.

Sin embargo, la falta de información sobre el lugar y las causas del fallecimiento ha generado preguntas en las redes sociales donde los usuarios consideran inusual que no se informe si el deceso ocurrió en territorio cubano y las causas, como cabría suponer dado su cargo.

El silencio oficial en torno a este hecho se suma a un patrón ya conocido, el manejo opaco de noticias delicadas que podrían tener implicaciones políticas, sanitarias o de otra índole.

