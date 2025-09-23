Trump celebra Herencia Hispana en EE.UU.: “Mi administración trabaja incansablemente para brindar oportunidades”

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este lunes la apertura del Mes de la Herencia Hispana con un mensaje en el que reconoció las contribuciones de la comunidad hispana al país.

Sin embargo, el gesto se produce en medio de un endurecimiento de su política migratoria, marcada por la reducción del asilo, deportaciones masivas y una retórica antiinmigrante que afecta directamente a millones de latinos en Estados Unidos.

En el texto oficial, Trump elogió la “resiliencia” y el “espíritu vibrante” de los hispanos, a quienes describió como defensores de la soberanía estadounidense y del “eterno valor de la fe, la familia y la libertad”.

“Cada día mi administración trabaja incansablemente para brindar oportunidades, prosperidad y éxito a ciudadanos de todos los orígenes”, afirmó.

No obstante, apenas unas horas antes en la Asamblea General de la ONU, el propio mandatario había presentado a la migración como una “invasión” y acusó a los solicitantes de asilo de saturar cárceles en Europa y Estados Unidos.

En sus palabras, la solución es “detenerlos en sus países de origen” y “enviarlos de inmediato de regreso”, un discurso que choca con la exaltación pública de los aportes hispanos a la sociedad estadounidense.

La contradicción entre la celebración simbólica y las políticas reales es evidente. Mientras la Casa Blanca organiza ceremonias y proclama el “Mes de la Herencia Hispana”, el gobierno ha intensificado las redadas, ha limitado el acceso a permisos de trabajo para migrantes y ha impulsado leyes que facilitan la deportación inmediata de quienes carecen de estatus legal.

Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes señalaron que el mensaje oficial busca “blanquear” una política que ha criminalizado a comunidades enteras.

El Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, reconoce el legado de más de 60 millones de personas de origen latino en Estados Unidos, un grupo que no solo representa el 19% de la población, sino que también ha sido históricamente uno de los más afectados por las políticas restrictivas en materia migratoria.

