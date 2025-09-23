Trump celebra Herencia Hispana en EE.UU.: “Mi administración trabaja incansablemente para brindar oportunidades”

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este lunes la apertura del Mes de la Herencia Hispana con un mensaje en el que reconoció las contribuciones de la comunidad hispana al país.
Sin embargo, el gesto se produce en medio de un endurecimiento de su política migratoria, marcada por la reducción del asilo, deportaciones masivas y una retórica antiinmigrante que afecta directamente a millones de latinos en Estados Unidos.
En el texto oficial, Trump elogió la “resiliencia” y el “espíritu vibrante” de los hispanos, a quienes describió como defensores de la soberanía estadounidense y del “eterno valor de la fe, la familia y la libertad”.
“Cada día mi administración trabaja incansablemente para brindar oportunidades, prosperidad y éxito a ciudadanos de todos los orígenes”, afirmó.
No obstante, apenas unas horas antes en la Asamblea General de la ONU, el propio mandatario había presentado a la migración como una “invasión” y acusó a los solicitantes de asilo de saturar cárceles en Europa y Estados Unidos.
En sus palabras, la solución es “detenerlos en sus países de origen” y “enviarlos de inmediato de regreso”, un discurso que choca con la exaltación pública de los aportes hispanos a la sociedad estadounidense.
Lo más leído hoy:
La contradicción entre la celebración simbólica y las políticas reales es evidente. Mientras la Casa Blanca organiza ceremonias y proclama el “Mes de la Herencia Hispana”, el gobierno ha intensificado las redadas, ha limitado el acceso a permisos de trabajo para migrantes y ha impulsado leyes que facilitan la deportación inmediata de quienes carecen de estatus legal.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes señalaron que el mensaje oficial busca “blanquear” una política que ha criminalizado a comunidades enteras.
El Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, reconoce el legado de más de 60 millones de personas de origen latino en Estados Unidos, un grupo que no solo representa el 19% de la población, sino que también ha sido históricamente uno de los más afectados por las políticas restrictivas en materia migratoria.
Preguntas frecuentes sobre la política migratoria de Trump y la Herencia Hispana en EE. UU.
¿Qué es el Mes de la Herencia Hispana y cuándo se celebra?
El Mes de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos. Durante este mes, se reconoce el legado de más de 60 millones de personas de origen latino en el país, que representan el 19% de la población. Esta celebración busca destacar las contribuciones de la comunidad hispana a la cultura y sociedad estadounidenses.
¿Cómo se contradice la administración de Trump en su trato a los hispanos?
A pesar de que Trump elogia públicamente la resiliencia y el espíritu vibrante de los hispanos durante el Mes de la Herencia Hispana, su administración ha endurecido las políticas migratorias que afectan a millones de latinos en EE. UU., incluyendo deportaciones masivas y restricciones al asilo. Estas acciones contrastan con sus declaraciones de reconocimiento a los aportes hispanos.
¿Cuáles son las principales críticas hacia la política migratoria de Trump?
La política migratoria de Trump ha sido objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes, quienes la califican de inhumana y arbitraria. La administración ha intensificado deportaciones, limitado permisos de trabajo y cancelado programas como el parole humanitario, afectando a más de 530,000 migrantes de países en crisis. Estas medidas han sido vistas como un castigo a quienes buscan regularizarse legalmente en EE. UU.
¿Qué impacto económico tienen las políticas migratorias de Trump en EE. UU.?
Las políticas migratorias de Trump han tenido un impacto negativo en sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura y la hotelería, que dependen en gran medida de la mano de obra migrante. La pérdida de trabajadores esenciales ha llevado a una descapitalización en estos sectores, afectando la productividad y generando incertidumbre económica.
¿Cuál es la postura de Trump respecto a las jurisdicciones santuario?
Trump ha tomado medidas contra las jurisdicciones santuario, ordenando la creación de una lista de estados y ciudades que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. Estas jurisdicciones podrían enfrentar la suspensión de fondos federales y sanciones legales si no cumplen con las leyes migratorias federales. Trump utiliza estas acciones para reforzar su postura antiinmigrante.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.