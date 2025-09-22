Trump vincula el autismo al uso de un medicamento popular durante el embarazo

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gobierno podría dar este lunes una importante información sobre el autismo y su relación con el uso del acetaminofén durante el embarazo.

En el servicio conmemorativo en honor al activista conservador Charlie Kirk, celebrado el domingo en Arizona, Trump declaró ante la prensa que considera el acetaminofén (paracetamol), ingrediente activo de medicamentos como el Tylenol, “un factor muy importante” en el aumento de los diagnósticos de autismo.

La afirmación se produce en vísperas de un anuncio oficial que su administración tiene previsto realizar sobre nuevos hallazgos relacionados con las causas y posibles tratamientos del autismo.

“Creo que encontramos una respuesta al autismo”, adelantó el presidente, quien anticipó que el anuncio médico sería “uno de los más grandes en la historia del país”.

Fuentes cercanas al gobierno indicaron que las autoridades sanitarias planean advertir a las mujeres embarazadas sobre el uso del acetaminofén al inicio de la gestación, salvo en casos en los que sea estrictamente necesario, como la fiebre.

La medida se basaría en una revisión de estudios recientes, incluidos análisis de investigadores de las universidades de Harvard y Mount Sinai, que sugieren un posible vínculo entre el consumo del fármaco en las primeras etapas del embarazo y un mayor riesgo de trastorno del espectro autista (TEA) en los hijos.

Paralelamente, se espera que el gobierno promueva el uso de leucovorina, un medicamento menos conocido que podría representar una opción terapéutica para tratar algunos síntomas del autismo.

Ensayos clínicos preliminares han mostrado mejoras en la capacidad de comunicación en niños con autismo tras recibir este fármaco, comúnmente utilizado para contrarrestar efectos secundarios de otros tratamientos o para tratar deficiencias de vitamina B9.

La iniciativa ha sido liderada por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., junto con el comisionado de la FDA, Marty Makary, y el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Jay Bhattacharya.

En abril, Kennedy aseguró en una reunión televisada del gabinete que el gobierno lanzaría un “esfuerzo masivo” de investigación internacional para identificar las causas del autismo antes de septiembre.

El portavoz presidencial Kush Desai confirmó que Trump anunciará este lunes nuevas medidas que marcarán “un avance histórico” en el compromiso del mandatario con la salud pública y la lucha contra el autismo.

La Casa Blanca promueve estas iniciativas como parte de su estrategia nacional para frenar el crecimiento en las tasas de diagnóstico.

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que uno de cada 31 niños de 8 años ha sido diagnosticado con autismo en Estados Unidos, frente a uno de cada 150 en el año 2000.

El aumento se atribuye parcialmente a una mayor concienciación y a cambios en los criterios diagnósticos, muchos investigadores apuntan a factores ambientales y del estilo de vida como posibles contribuyentes.

Las directrices actuales de las principales sociedades médicas consideran seguro el uso del acetaminofén durante el embarazo, pero recomiendan consultar a los profesionales de la salud antes de tomar cualquier medicamento en este periodo sensible.

Representantes de Tylenol han sostenido reuniones con el gobierno en las últimas semanas para conocer el alcance de las nuevas políticas y discutir los posibles impactos en la industria farmacéutica.

Los nuevos hallazgos y recomendaciones se producen en medio de un renovado debate dentro de la comunidad científica sobre las complejas causas del autismo, que hasta hace poco se consideraban mayoritariamente genéticas y, por tanto, poco susceptibles de intervención externa.

