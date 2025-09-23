Trump escoge Miami como sede de su futura biblioteca presidencial

El Gobierno de Florida anunció que el próximo 30 de septiembre el Consejo del Fideicomiso de Mejora Interna —integrado por el gobernador Ron DeSantis y su gabinete— votará la cesión de un terreno en el Miami Dade College, ubicado en el centro de la ciudad, para construir la futura biblioteca presidencial de Donald Trump.

El espacio elegido abarca 2,63 acres (4.046 metros cuadrados) actualmente destinados a estacionamiento, pero que, según el comunicado oficial, permitirá crear oportunidades económicas para el sur de Florida y levantar la primera biblioteca presidencial en el estado.

“El presidente Trump ha conseguido resultados para el pueblo estadounidense y ha dejado una huella en la historia de nuestra nación. Ningún estado implementó mejor su agenda que Florida, y sería un honor acoger su biblioteca presidencial aquí, en su lugar de residencia”, expresó DeSantis.

El proyecto ha sido impulsado desde finales de 2024, cuando se registró formalmente la organización sin fines de lucro Donald J. Trump Presidential Library Fund, Inc.. Entre los factores que inclinaron la balanza hacia Florida figuran la residencia de Trump en Mar-a-Lago desde 2019, la cercanía del terreno con la costa y la Torre de la Libertad, edificio histórico recientemente renovado por 25 millones de dólares y recordado por haber recibido a miles de refugiados cubanos entre 1962 y 1974.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, subrayó que el complejo no solo narrará episodios de la trayectoria política de Trump —incluidos los intentos de asesinato que sobrevivió, el reforzamiento de la frontera y la reconstrucción militar—, sino que también será un espacio para enmarcar lo que llamó “la mayor remontada política de la historia estadounidense”.

La ubicación en el centro de Miami fue elegida tras visitas de Eric Trump y asesores de la familia, quienes evaluaron otras alternativas como la Universidad Internacional de Florida y la Universidad Atlántica de Florida, pero finalmente se decantaron por el terreno del Miami Dade College. Según fuentes cercanas al proceso, la proximidad a la Torre de la Libertad y al paseo marítimo fue decisiva.

Además de la biblioteca, el plan contempla un desarrollo más amplio que incluirá un hotel adyacente, lo que la convertiría en la primera biblioteca presidencial con un proyecto de este tipo.

La Legislatura de Florida, dominada por el Partido Republicano, allanó el camino al aprobar este año una ley que elimina la supervisión local en la construcción de bibliotecas presidenciales, después de disputas previas entre Trump y autoridades locales por símbolos patrióticos como el asta de bandera en su club de golf de Palm Beach.

Si la votación del gabinete estatal resulta unánime, como se prevé, se dará el primer paso formal para que el centro de Miami sea la sede definitiva de la biblioteca de Donald Trump, un proyecto que mezcla legado político, historia migratoria y ambiciones turísticas en el estado del sol.