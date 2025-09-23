El reguetonero cubano El Micha continúa generando controversia tras anunciar públicamente su regreso definitivo a Cuba, esta vez sin su familia, y compartir en redes sociales una frase que muchos interpretan como una justificación personal ante las críticas: “Lo más rico que hay es ser famoso y tener dinero”.

El mensaje fue publicado en una historia de Instagram sobre una imagen tomada desde un automóvil en una calle vacía, con la frase superpuesta: “Hay famosos que se creen gente y mucha gente que se cree famosa. Es como que el famoso quiere dinero y el que tiene dinero quiere ser famoso. Moraleja: lo más rico que hay es ser famoso y tener dinero”.

La publicación llega en medio de una tormenta mediática provocada por sus declaraciones en el pódcast SePoneWeno, donde El Micha criticó duramente su experiencia en Miami y afirmó que prefiere vivir en Cuba, donde asegura recibir cariño en lugar de críticas. “Yo voy para Cuba donde la gente te da cariño, la gente te quiere, es mi casa, es mi país”, dijo.

Sin embargo, lo que más indignación ha generado no es solo su decisión de regresar a la isla, sino el hecho de que lo haga dejando atrás a sus hijos menores de edad. Su expareja y madre de sus hijos, Ana María Daniel, reaccionó duramente en Instagram al ver que el artista hablaba de “familia de verdad” sin mencionar a sus propios hijos. “Tus hijos no son tu familia entonces”, escribió en respuesta junto a ese fragmento de la entrevista.

Captura de Instagram / El Mich

El regreso de El Micha ha reavivado críticas sobre su relación con el régimen cubano, su ambigua postura política y lo que muchos interpretan como un abandono de responsabilidades familiares en favor de una vida más cómoda y sin tantas exigencias profesionales.

Lo más leído hoy:

Aunque el reguetonero no ha respondido directamente a las críticas, su frase sobre la fama y el dinero, publicada este lunes, ha sido vista por muchos como una forma de reafirmar su decisión y dejar claro cuál es su prioridad actual.

En redes sociales, la controversia sigue creciendo. Mientras algunos seguidores le desean suerte en su nueva etapa en la isla, otros cuestionan su ética como padre y su aparente desconexión con la realidad que viven millones de cubanos.

Preguntas frecuentes sobre el regreso de El Micha a Cuba