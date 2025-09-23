"Al que le duela que sufra": El Micha anuncia estreno y concierto en La Habana tras críticas por regresar a Cuba

El reguetonero cubano El Micha ha desatado una ola de reacciones en redes sociales tras confirmar su regreso a vivir en Cuba, argumentando que la vida en Miami es una farsa y que quiere estar en su país rodeado de la gente que lo quiere.
Tras sus polémicas declaraciones, el cantante ha lanzado varias indirectas en redes y aprovechó incluso para anunciar su próximo concierto en Loco Lugar en el Parque Temático de La Habana el próximo 26 de septiembre.
Ese mismo día estrenará un nuevo tema, “Al que le duela que sufra”, que viene cargado de indirectas y respuestas a quienes lo critican.
“Con los ojos y las lenguas arriba, yo tranqui sin coger lucha, pasa el tiempo y yo sigo aquí arriba y al que le duela...”, escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a un adelanto del video filmado en la isla.
El anuncio vino acompañado también de una postura desafiante hacia quienes lo critican por su decisión de volver a residir en Cuba. “Yo estoy donde quiero estar. Si me fui o si regresé, eso es problema mío. Al que le duela que sufra, y al que le sirva que lo use”, expresó en otra de sus publicaciones, dejando claro que no está dispuesto a justificar sus decisiones personales ante el escrutinio público.
La noticia ha generado una fuerte división entre sus fanáticos. Mientras algunos celebran que el artista regrese a sus raíces, otros cuestionan su postura en medio del éxodo migratorio que vive el país y las difíciles condiciones económicas que enfrentan millones de cubanos.
Hasta su expareja Ana María Daniel le increpó públicamente que hable de familia cuando deja a sus hijos en Estados Unidos para regresar a Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de El Micha a Cuba
¿Por qué El Micha decidió regresar a vivir a Cuba?
El Micha decidió regresar a Cuba porque considera que allí recibe más cariño y apoyo que en Miami, donde afirma haber sido objeto de críticas. Expresó que quiere estar rodeado de su "familia de verdad" y evitar lo que describe como una "farsa" en su vida en Estados Unidos.
¿Cómo ha reaccionado el público al regreso de El Micha a Cuba?
El regreso de El Micha a Cuba ha generado reacciones divididas entre sus seguidores y el público en general. Mientras algunos celebran su decisión de volver a sus raíces, otros critican su postura en medio de la crisis migratoria y económica que afecta a los cubanos. Además, su expareja, Ana María Daniel, lo ha criticado por dejar a sus hijos en Estados Unidos.
¿Qué ha dicho Ana María Daniel sobre el regreso de El Micha a Cuba?
Ana María Daniel, madre de los hijos de El Micha, criticó públicamente al artista por hablar de "familia de verdad" sin mencionar a sus hijos. Expresó su indignación en redes sociales y aseguró que no tiene intención de regresar a Cuba, agradeciendo por estar en Estados Unidos.
¿Cuál es la postura de El Micha respecto al régimen cubano?
El Micha ha sido criticado por su ambigua postura política respecto al régimen cubano. Aunque ha evitado pronunciarse claramente sobre la represión y falta de libertades en Cuba, su regreso a la isla y sus presentaciones han sido interpretadas por algunos como un apoyo al sistema que censura a artistas opositores.
