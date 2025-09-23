"Al que le duela que sufra": El Micha anuncia estreno y concierto en La Habana tras críticas por regresar a Cuba

El reguetonero cubano El Micha ha desatado una ola de reacciones en redes sociales tras confirmar su regreso a vivir en Cuba, argumentando que la vida en Miami es una farsa y que quiere estar en su país rodeado de la gente que lo quiere.

Tras sus polémicas declaraciones, el cantante ha lanzado varias indirectas en redes y aprovechó incluso para anunciar su próximo concierto en Loco Lugar en el Parque Temático de La Habana el próximo 26 de septiembre.

Ese mismo día estrenará un nuevo tema, “Al que le duela que sufra”, que viene cargado de indirectas y respuestas a quienes lo critican.

“Con los ojos y las lenguas arriba, yo tranqui sin coger lucha, pasa el tiempo y yo sigo aquí arriba y al que le duela...”, escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a un adelanto del video filmado en la isla.

El anuncio vino acompañado también de una postura desafiante hacia quienes lo critican por su decisión de volver a residir en Cuba. “Yo estoy donde quiero estar. Si me fui o si regresé, eso es problema mío. Al que le duela que sufra, y al que le sirva que lo use”, expresó en otra de sus publicaciones, dejando claro que no está dispuesto a justificar sus decisiones personales ante el escrutinio público.

La noticia ha generado una fuerte división entre sus fanáticos. Mientras algunos celebran que el artista regrese a sus raíces, otros cuestionan su postura en medio del éxodo migratorio que vive el país y las difíciles condiciones económicas que enfrentan millones de cubanos.

Hasta su expareja Ana María Daniel le increpó públicamente que hable de familia cuando deja a sus hijos en Estados Unidos para regresar a Cuba.

