¿Bebe antes o después de operarse? Claudia Artiles revela sus planes para conseguir "su cuerpa"

Claudia Artiles y Ultrack dejaron al descubierto varios de sus planes personales durante una transmisión en vivo en TikTok, donde hablaron sin filtros de su relación, la posibilidad de tener un hijo juntos y los próximos pasos estéticos de la creadora de contenido.

Todo parece indicar que la pareja estaría considerando seriamente ampliar la familia. “Él está loco, si es por él mañana mismo, pero que va, no salgo”, dijo Claudia, refiriéndose a que recientemente dejó de usar anticonceptivos, pero aún no ha quedado embarazada.

Ultrack, por su parte, fue directo: “Yo no doy el mejor padre del mundo, pero sí me gusta tener hijos”. A pesar de sus ganas, aclaró que no están obsesionados con el tema: “Tampoco es que andamos obsesionados, si pasa, pasó”.

Mientras tanto, Claudia reveló que planea someterse a una cirugía estética antes de que llegue el posible embarazo. “Por eso me voy a hacer la cuerpa, mi amor, me voy a poner linda. Como no me voy a hacer un piquete de lado a lado, lo que me voy a hacer es lipo, puedo salir embarazada sin ningún tipo de problema, porque sí me quiero quitar la barriguita que tengo”, explicó.

Ultrack no tardó en preguntarle: “¿Pero tú te vas a quitar la barriga antes del embarazo?”. A lo que Claudia respondió segura: “Eso no hace nada, es hasta mejor, la próxima barriga no la hago tan grande, la hago pequeñita”.

La pareja, cada vez más cercana a su audiencia en redes sociales, mantiene a sus seguidores al tanto de cada paso, entre bromas, complicidad y proyectos compartidos.

