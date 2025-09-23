Entre lágrimas, cubana confiesa lo que más le duele de no vivir en Cuba: "Me mata"

Una joven cubana publicó un conmovedor video en TikTok donde rompe en llanto al hablar del dolor de no poder regresar a Cuba para ver a su familia, después de ser desterrado por el régimen.

“Este video lo hice con dolor en mi pecho porque de verdad el pensar que ya no podré ver a los míos me mata, pero Dios tiene planes para todos y todo lo dejo en sus manos, amén”, escribió en la descripción de la publicación.

Entre lágrimas, explicó que no se trata de un deseo de regresar para apoyar económicamente al gobierno, sino de reencontrarse con sus seres queridos:

“Cada vez que alguien me pregunta por qué quiero regresar a Cuba, si es una dictadura y salí de ella, respondo que no quiero volver para darle mi dinero al gobierno. Lo que quiero es poder ver a mi familia”, dijo.

La joven relató que lo que más le duele es pensar que, en caso de una emergencia o la pérdida de un ser querido, no podría estar presente ni despedirse: “Eso es lo que me mata, no poder dar un beso o un abrazo. La gente olvida que todos tienen familia o la tuvieron en algún momento, y eso es lo único que me duele”.

También denunció que muchos cubanos se sienten desterrados de su propio país y expresó su esperanza de que la lucha que hoy enfrentan tenga sentido en el futuro: “Yo espero que la lucha que estamos teniendo todas las personas que ahora mismo estamos siendo desterradas de nuestra propia tierra valga la pena en el futuro. Quizás nunca podamos regresar, pero que se haga justicia”.

El video, publicado en la cuenta de la joven @cubanza2025, ha conmovido a miles de usuarios que se han solidarizado con el dolor de la cubana.