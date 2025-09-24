Así marchan los casos de tres cubanos con I-220A detenidos por ICE recientemente

Vídeos relacionados:

Tres cubanos amparados bajo el formulario I-220A, un documento que les permite permanecer en libertad mientras enfrentan procesos migratorios, han sido detenidos recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Dos de estos inmigrantes fueron arrestados tras acudir a citas en la corte, mientras que el tercero fue detenido mientras trabajaba como conductor de Lyft en Texas.

El periodista Javier Díaz, de Univisión 23, ha dado seguimiento a estos casos, y alerta sobre una aparente tendencia en el trato a inmigrantes cubanos con I-220A, a quienes les estarían desestimando los casos y ordenando deportación.

Yasmani Guía Pablo: Detenido mientras trabajaba en Lyft

Yasmani Guía Pablo, un habanero que residía en Texas y trabajaba como conductor de Lyft, fue detenido por un oficial de policía mientras terminaba un viaje en el condado de Williamson.

La esposa del cubano detenido narró al periodista Javier Díaz que el agente le preguntó en español si era cubano y posteriormente lo arrestó por sospecha de conducir bajo los efectos de una sustancia. El oficial únicamente le realizó al migrante la prueba de seguimiento con la pluma, sin someterlo a más exámenes de alcoholemia ni de laboratorio.

El reporte policial indica que Yasmani supuestamente fue visto saliendo de una esquina donde había personas bebiendo alcohol, pero su esposa lo niega. Asegura que el joven es cristiano, no consume alcohol y compone música para su iglesia. Actualmente se encuentra bajo custodia de ICE en un centro de detención en San Antonio, Texas.

Lo más leído hoy:

Pastor Michel Roque Armas: Arrestado en cita de rutina con ICE en Texas

Pastor Michel Roque Armas, originario de Pinar del Río, fue detenido en San Antonio, Texas, tras acudir a una cita rutinaria con ICE, a pesar de tener un documento I-220A válido con fecha de corte programada para 2027.

Su detención se produjo en junio pero la esposa hizo público su caso la semana pasada, después de recibir una orden de deportación dictada por un juez de inmigración.

El reporte indica que no posee antecedentes penales, y su caso se enmarca dentro de una serie de detenciones de cubanos con procesos migratorios activos. Estos migrantes tienen documentos válidos, pero están siendo igualmente arrestados sin explicación clara.

Rubén del Valle: Detenido tras desestimarse su caso en la corte

El caso más reciente reportado es el de Rubén del Valle, quien fue detenido en Miami el 12 de septiembre, inmediatamente después de que un juez desestimara su caso migratorio durante una audiencia.

Rubén fue arrestado en el mismo tribunal y permanece actualmente bajo custodia de ICE. Tiene plazo hasta el 15 de octubre para apelar la decisión judicial; de lo contrario, se emitirá una orden de deportación y estará obligado a abandonar el país.

Estos tres casos reflejan una creciente preocupación entre la comunidad cubana en Estados Unidos. A inicios de 2024, se estimaba que más de 380 mil cubanos se encontraban bajo el estatus de I-220A, y según denuncias de activistas y abogados, muchos enfrentan un escenario incierto en el sistema migratorio estadounidense.

Preguntas frecuentes sobre las detenciones de cubanos con I-220A por ICE