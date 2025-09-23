"Arrestado al salir de la audiencia": El drama que viven los cubanos con I-220A en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Las detenciones de cubanos con estatus migratorio I-220A continúan aumentando en Estados Unidos bajo la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

El caso más reciente que se ha reportado es el de Rogelio Lázaro González Moya, quien fue arrestado en Miami tras acudir a su audiencia en corte el 12 de septiembre.

El periodista Javier Díaz, informó que González Moya fue detenido inmediatamente después de que el juez desestimara su caso, y permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El joven cubano tiene hasta el 15 de octubre para apelar la decisión, de lo contrario recibirá una orden de deportación y estará obligado a abandonar el país.

Este no es un caso aislado. En los últimos meses, se ha incrementado el número de detenciones de cubanos con I-220A, muchos de ellos personas trabajadoras, sin antecedentes penales y con procesos legales en curso. El patrón de arrestos preocupa cada vez más a la comunidad migrante.

Detenido tras una cita de rutina con ICE

Otro caso reciente es el de Pastor Michel Roque Armas, oriundo de Pinar del Río, quien fue arrestado hace tres meses en San Antonio, Texas, tras acudir a una cita de rutina con ICE. Su familia mantuvo el hecho en silencio hasta que, el pasado viernes, un juez dictó la orden de deportación.

Su esposa Rosmery expresó la desesperación que enfrenta, pues quedaría sola con su hija de cinco años. "Él es un hombre de bien, no tiene antecedentes", recalcó la mujer, denunciando lo injusto del proceso.

Persecución a trabajadores y familias

La historia de Yasmani Guía Pablo, conductor de Lyft en Georgetown, Texas, también ha causado indignación. Fue arrestado mientras trabajaba, acusado de conducir intoxicado, una afirmación que su esposa -ciudadana estadounidense- desmintió con firmeza, calificando el incidente como un acto racista.

Yasmani, músico cristiano, también posee un I-220A y ahora se enfrenta a un proceso de deportación.

En Phoenix, Arizona, una cubana fue arrestada al salir de su trabajo, a pesar de contar con permiso laboral vigente. Estuvo detenida durante un mes y fue liberada con grillete electrónico.

Casos como estos revelan cómo las recientes acciones de ICE están afectando incluso a quienes cumplen con sus obligaciones legales. Muchas veces las detenciones ocurren sin una justificación clara o coherente, lo que incrementa la sensación de inseguridad jurídica entre los migrantes.

Redadas en cortes y deportaciones sumarias

En Miami, periodistas han documentado redadas en cortes de inmigración, donde cubanos con I-220A han sido arrestados al salir de sus audiencias. Las detenciones sin previo aviso, han generado un clima de miedo generalizado entre quienes se encuentran en trámites migratorios.

La situación ha provocado críticas dentro de la comunidad cubana en EE.UU., especialmente hacia quienes, siendo también migrantes o incluso cubanos, aplauden o justifican estas detenciones.

El documento I-220A ha sido utilizado por miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos sin un estatus legal definido. No garantiza la residencia, pero les ha permitido permanecer en el país mientras esperan acogerse a opciones como la Ley de Ajuste Cubano.

Sin embargo, el giro en la política migratoria de la actual administración ha convertido ese salvoconducto temporal en una trampa legal, en la que muchos caen sin haber cometido delitos ni incumplido normas migratorias.

