Cubano I-220A detenido en Texas mientras hacía Lyft

Vídeos relacionados:

Las políticas migratorias de mano dura impulsadas por Donald Trump en su segundo mandato volvieron a golpear a la comunidad cubana en Estados Unidos.

Esta vez, la víctima fue Yasmani Guía Pablo, un habanero que se ganaba la vida como conductor de Lyft en Texas y que portaba un I-220A, documento administrativo que permite a miles de cubanos permanecer en el país mientras esperan una definición de su estatus legal.

Guía fue arrestado en el condado de Williamson, en Georgetown, mientras trabajaba.

Su esposa Elizabeth, ciudadana estadounidense, denunció que la detención estuvo marcada por abusos y tintes racistas.

Según relató al periodista Javier Díaz, de Univisión, un policía lo acusó falsamente de estar intoxicado, algo que ella desmintió de inmediato pues se encontraba hablando con él por teléfono en el momento del arresto.

"Alega que su esposo Yasmani es cristiano y que compone música para su iglesia, que él no consume ninguna sustancia ni alcohol", detalló Díaz en Facebook.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook / Javier Díaz

La mujer está solicitando una investigación para evitar que el cubano sea deportado injustamente.

En su perfil de Facebook, Guía Pablo se presenta como músico, cantante, autor y compositor.

Ahora el joven enfrenta la amenaza de la deportación, años después de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos para intentar rehacer su vida fuera de su país, gobernado por una dictadura desde hace más de seis décadas.

Un patrón de persecución contra cubanos con I-220A

El caso de Yasmani no es aislado. En los últimos meses se han multiplicado las detenciones de cubanos con estatus migratorio I-220A, víctimas de un viraje político que criminaliza incluso a quienes no tienen antecedentes penales y cumplen con sus obligaciones.

Hace apenas semanas se conoció el caso de Rogelio Lázaro González Moya, un joven cubano de 26 años detenido en Miami tras asistir a su primera audiencia de inmigración, pese a que el proceso había sido desestimado.

Desde entonces ha sido trasladado entre centros de detención en Florida, Texas y Arizona, hasta quedar recluido en Eloy, Arizona. Según su familia, fue encadenado durante largos traslados, sometido a temperaturas extremas en celdas conocidas como "congeladores" y privado de alimentación adecuada.

Otro caso es el de una joven cubana residente en Phoenix, arrestada a la salida de su trabajo aun teniendo permiso laboral vigente.

Tras un mes en un centro de detención fue liberada con un grillete electrónico, una medida que muestra hasta qué punto la política actual castiga a personas que solo esperan la aprobación de su residencia.

Asimismo, periodistas han reportado múltiples redadas en cortes de inmigración de Miami, donde decenas de cubanos con I-220A han sido arrestados en las.

El trasfondo político

El endurecimiento de estas medidas responde directamente a la cruzada migratoria de Donald Trump, que en su retorno a la Casa Blanca ha prometido frenar la inmigración ilegal.

Sin embargo, en la práctica, la represión recae sobre migrantes que buscan legalizarse.

En el caso de los cubanos con I-220A, intentan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, un mecanismo histórico que reconoce la situación de los migrantes de la isla como víctimas de un régimen dictatorial.

Lejos de ser delincuentes, muchos trabajan, pagan impuestos y esperan pacientemente sus audiencias. Para ellos, cada redada, cada detención arbitraria y cada amenaza de deportación no es más que un recordatorio de que, a pesar de huir de la represión en Cuba, pueden ser perseguidos bajo un sistema migratorio que les niega estabilidad.

La comunidad cubana en Estados Unidos observa con creciente temor cómo casos como el de Yasmani Guía Pablo se vuelven cotidianos.

Su futuro, al igual que el de miles de compatriotas con procesos abiertos, está ahora en manos de un aparato migratorio que parece más preocupado por exhibir dureza que por hacer justicia.

Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos con I-220A en Estados Unidos