Ucrania no piensa devolver a Cuba a los mercenarios al servicio de Rusia

El gobierno de Ucrania no tiene intención de liberar ni repatriar a los ciudadanos cubanos capturados en el frente de guerra mientras combatían como mercenarios al servicio de Rusia.

Así lo confirmó un funcionario ucraniano al periodista Mario J. Pentón, quien advirtió que la única posibilidad de que estos prisioneros salgan en libertad sería mediante un intercambio con Moscú.

La declaración llega en medio de la creciente preocupación por la suerte de jóvenes cubanos reclutados por el ejército ruso bajo falsas promesas de empleo.

Entre ellos se encuentra Ernesto Míchel Pérez Alvelaes, natural de Trinidad, Sancti Spíritus, capturado por las fuerzas ucranianas tras haberse entregado voluntariamente.

“Muchos no sobrevivieron. Me dijeron que iba a trabajar en la construcción, pero era mentira”, relató el joven, quien denunció la muerte de al menos 10 compatriotas en el frente.

Las familias en Cuba han suplicado clemencia por sus hijos, pero Kiev mantiene su posición firme.

“No serán liberados ni enviados a Cuba”, afirmó el funcionario consultado por Pentón, en declaraciones divulgadas este martes.

La situación de los mercenarios cubanos fue abordada la semana pasada en una reunión sobre seguridad nacional en el Capitolio de Washington D.C., donde congresistas cubanoamericanos denunciaron la complicidad del régimen de La Habana en el reclutamiento.

Según la delegación ucraniana presente, miles de ciudadanos de la isla han sido utilizados como carne de cañón por Rusia, con apoyo logístico del gobierno cubano.

Organizaciones del exilio, como la Asamblea de la Resistencia Cubana, han pedido sanciones internacionales contra La Habana y que se le designe como estado terrorista.

“Denunciamos la explotación del pueblo cubano por parte de la dictadura Castro comunista, enviando jóvenes a morir en un conflicto que no representa los intereses de la nación cubana”, declaró Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz de la ARC.

El fenómeno ha crecido desde 2023, cuando cientos de cubanos fueron atraídos con ofertas de salarios altos y ciudadanía rusa, pero terminaron en unidades militares como la 106ª División Aerotransportada y escuadrones del Grupo Wagner.

Pese a que el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío negó cualquier implicación oficial, medios de investigación en Ucrania han documentado la presencia masiva de cubanos en las filas rusas.

Mientras tanto, en la isla, las familias siguen esperando respuestas oficiales. Muchos desconocen si sus hijos están vivos o muertos, prisioneros en Ucrania o desaparecidos en la maquinaria bélica del Kremlin.

