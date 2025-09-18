Joven en Cuba llora la muerte de su padre en la guerra de Ucrania

“Papi, yo sé que me estás viendo desde ese cielo tan inmenso y distante… te amo papá”. Con esas palabras, un joven cubano despidió en redes sociales a su padre, Giovani Gómez Basulto, conocido como “el Chino”, quien murió tras alistarse en el ejército ruso para combatir en la guerra de Ucrania.

El mensaje, cargado de dolor y ternura, revela el vacío que deja la guerra en familias cubanas que nunca imaginaron despedir a los suyos en un frente tan lejano.

“Ojalá algún día pueda llegar a ser el hombre que tú fuiste… Te extraño, mi viejo”, escribió el muchacho en un post acompañado por un video con fotos de su padre vestido con uniforme militar.

Captura de Facebook/Rey Michel Gómez Rivero

Gómez Basulto, como otros compatriotas, se unió a las filas rusas seducido por promesas de salarios altos y beneficios migratorios. En las trincheras, sin embargo, encontró la muerte y dejó atrás a un hijo que ahora lo recuerda como “su ángel guardián”.

Fuentes cercanas a la familia confirmaron a CiberCuba que Giovani se encontraba entre los cubanos que viajaron a Rusia para enrolarse como soldados contratados, un fenómeno que ha crecido con fuerza desde 2023.

Jóvenes engañados y familias desesperadas

La tragedia de esta familia se suma a la de decenas de cubanos que han denunciado haber sido reclutados bajo engaños. En agosto de 2023, los adolescentes Alex Rolando Vega Díaz y Andorf Antonio Velázquez García, ambos de 19 años, grabaron un video desde una base militar rusa denunciando que fueron llevados con falsas promesas de trabajo en construcción y acabaron en las trincheras ucranianas.

“Todo ha sido una estafa. No tenemos documentos, no nos han pagado. Tenemos miedo”, confesaron, revelando torturas y abusos. Sus testimonios rompieron el silencio y expusieron un patrón que después confirmarían filtraciones de la inteligencia ucraniana, revelando que existen más de 1,000 cubanos identificados como mercenarios, algunos de ellos menores de 20 años y otros mayores de 50.

Familias como la de Michael Duro, que busca a su hermano desaparecido en la guerra desde hace un año, describen un panorama desolador, en el que se desconoce el paradero de más de 600 cubanos, muchos de ellos atrapados en un limbo entre la vida y la muerte.

El silencio y las contradicciones del gobierno cubano

Pese a la magnitud del drama, el régimen de La Habana ha respondido con ambigüedad. El Ministerio de Relaciones Exteriores negó vínculos con el envío de ciudadanos a la guerra, aunque reconoció la existencia de redes de reclutamiento.

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío insistió en que se trataba de “redes en Europa” y aseguró que Cuba ya “denunció” el fenómeno.

Sin embargo, investigaciones periodísticas y declaraciones de oficiales rusos revelan que muchos cubanos viajaron directamente desde la isla, firmaron contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia y fueron enviados al frente. “Allí solo había cubanos y serbios”, confesó un militar al Moscow Times.

Mientras tanto, madres cubanas ruegan por noticias, hermanos escriben cartas a gobiernos extranjeros y los hijos, como el de Giovani Gómez Basulto, lloran en redes sociales la pérdida de quienes partieron buscando una salida a la crisis de la isla y terminaron como carne de cañón en una guerra ajena.

Entre la miseria y la guerra

El caso de “el Chino” refleja el drama de una generación atrapada entre la pobreza en Cuba y la promesa de un salario en Rusia. Sin futuro en la isla y sin opciones de emigrar legalmente, muchos aceptan contratos que no comprenden, redactados en ruso, y terminan enfrentando el horror de la guerra.

Para su hijo, que ahora lo recuerda con lágrimas y palabras de amor, el costo es irreparable: “Nunca me olvides, papá, que el mundo te puede olvidar, pero tu hijo nunca lo va a hacer por el resto de la vida”.

