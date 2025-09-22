Reclutadora rusa robó el sueldo de más de 300 mercenarios cubanos en Ucrania

Vídeos relacionados:

Una mujer fue enjuiciada en Rusia por robar el salario de más de 300 soldados cubanos que participaron en la invasión a Ucrania.

La revelación se conoció durante una conferencia de prensa el pasado jueves en el Capitolio de EE. UU., de los congresistas cubanoamericanos republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, donde se citó información de la inteligencia ucraniana que confirma la presencia de miles de cubanos forzados a pelear para Rusia.

Elena Smírnova es el nombre de la reclutadora que habría estafado a los cubanos, cuya identidad ya había salido a la luz en un reportaje del medio independiente elTOQUE en 2023.

En la audiencia se revelaron nuevos detalles al público general. Entre ellos, que las autoridades rusas habían capturado y aparentemente llevado a juicio a una mujer llamada

En septiembre de 2023, elTOQUE localizó varios anuncios de reclutamiento de Elena, aunque no han podido confirmar totalmente que esta Elena de las redes sea Smírnova.

Elena operaba junto a la cubana Dayana Díaz desde 2023 hasta 2024 en Cuba y la región rusa Riazán, según el reporte del medio independiente.

elTOQUE tiene en su poder un audio donde Dayana afirma que los cubanos reclutados trabajarían en tareas de apoyo y no irían a la línea de combate.

En ese entonces, el medio independiente entrevistó a siete hombres que afirmaron que las mujeres los contactaron a partir de conocidos, redes sociales o grupos de WhatsApp.

Estos reclutados por Elena llegaron a Rusia entre mayo y agosto de 2023 y terminaron enrolados en la guerra.

La primera bonificación del pago prometido por la reclutadora fue descontada a los entrevistados bajo el pretexto de gastos relacionados con el proceso de reclutamiento y de viajes, en el caso de los que volaron de Cuba.

Luego, los reclutados debieron recibir un salario parecido, pero varios aseguran que no fue así, se lee en el reporte del medio independiente.

“En aquel momento, no estaba claro si el faltante se debía a un impago de las autoridades militares. Con las nuevas revelaciones, ahora parece confirmarse la extorsión de las reclutadoras”, se lee en el reporte, firmado por Ernesto Eimil.

“Se hicieron millonarias (…) Nos cobraron a cada cubano 200 000 RUB y son 4 000 y pico [cubanos enrolados]», afirmó

La mujer habría ganado alrededor de 800,000,000 RUB, más de 8.5 millones de dólares por la red de reclutamiento. Los entrevistados confirmaron que la mujer tenía acceso a sus tarjetas y cuentas de banco.

Ya en 2024 una fuente le había asegurado a elTOQUE que la mujer había sido llevada a juicio en Rusia.

La mujer, según las nuevas revelaciones, fue acusada de fraude y llegó a un acuerdo con las autoridades rusas en septiembre de 2024. Elena pidió clemencia a cambio de finalizar el proceso de reclutamiento de más de 6 000 personas que ya había alistado, en su mayoría cubanos.

Medios y organizaciones han descrito el modus operandi de la captación: anuncios en redes sociales, intermediarios, contratos en Rusia y promesas de salarios, residencia o ciudadanía acelerada tras el servicio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó ese año que había iniciado procedimientos contra un grupo acusado de traficar con sus ciudadanos para reclutarlos con fines bélicos.

No obstante, investigadores consultados consideraron poco probable que una gran red de mercenarios pudiera operar en la isla sin conocimiento del Gobierno.

20.000 cubanos reclutados

En la misma audiencia se informó que, según la inteligencia militar ucraniana (HUR), Rusia ha reclutado al menos 20,000 ciudadanos cubanos para combatir como mercenarios en la guerra contra Ucrania, una cifra presentada esta semana en una sesión informativa ante miembros del Congreso de Estados Unidos.

Según Andriy Yusov, representante de HUR, Cuba sería el principal origen de combatientes extranjeros al servicio de Moscú.

De acuerdo con los detalles expuestos por Business Insider, a partir de las declaraciones de Yusov, 1,038 cubanos firmaron contratos con el Ejército ruso entre junio de 2023 y febrero de 2024; la edad media ronda los 35 años y el salario mensual ofrecido sería de unos 2,000 dólares.

HUR sostuvo además que al menos 250 permanecieron en el frente tras la expiración de sus contratos y que, con la información disponible, la mortalidad de los extranjeros contratados suele producirse entre los 140 y 150 días después del despliegue.

El organismo ucraniano agregó que existen documentos y listados con nombres, edades, fechas de firma y decesos de reclutas cubanos.

