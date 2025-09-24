“Terrible esta historia”: Así hacen un pozo en la entrada de una casa en Cuba para tener agua

Un grupo de cubanos recurrió a la inventiva para construir un pozo de agua en plena entrada de una vivienda en Cienfuegos, según muestran imágenes difundidas en TikTok.

El video, publicado por el usuario @de.la.perla.para, enseña una rudimentaria maquinaria armada con cadenas, poleas, engranajes y un motor adaptado, que funciona como taladro para perforar la tierra.

La estructura metálica, montada sobre ruedas y reforzada con piezas oxidadas, opera de forma artesanal para abrir paso al pozo justo frente a la fachada de la vivienda.

“Miren esto. Esto es un pozo que están haciendo aquí. Para sacar agua. Terrible esta historia aquí”, comentó el cubano que grabó las imágenes, dejando entrever la gravedad de la situación con el acceso al agua potable en la zona.

La improvisada perforadora se acciona mediante un sistema de cadenas que hace descender y subir una vara metálica al hueco cavado en el suelo.

En los alrededores se aprecian tambores oxidados, bidones de agua y un terreno lleno de lodo, lo que evidencia la magnitud del trabajo realizado por los vecinos.

La escena refleja cómo muchas familias en Cuba deben recurrir a la inventiva y al esfuerzo propio para garantizar un suministro estable de agua, en medio de la profunda crisis económica y de servicios que golpea al país.

En redes sociales, las imágenes han generado comentarios de asombro por la creatividad empleada, pero también preocupación por las condiciones precarias y riesgosas en las que se realizan este tipo de perforaciones caseras.

