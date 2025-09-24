“Terrible esta historia”: Así hacen un pozo en la entrada de una casa en Cuba para tener agua

Cubanos en Cienfuegos construyen un pozo artesanal con maquinaria improvisada para acceder al agua, reflejando la crisis de servicios y el ingenio ante la escasez. Las imágenes en TikTok generan asombro y preocupación.

Miércoles, 24 Septiembre, 2025 - 11:28

Agua en Cuba Foto © @de.la.perla.para / TikTok

Un grupo de cubanos recurrió a la inventiva para construir un pozo de agua en plena entrada de una vivienda en Cienfuegos, según muestran imágenes difundidas en TikTok.

El video, publicado por el usuario @de.la.perla.para, enseña una rudimentaria maquinaria armada con cadenas, poleas, engranajes y un motor adaptado, que funciona como taladro para perforar la tierra.

La estructura metálica, montada sobre ruedas y reforzada con piezas oxidadas, opera de forma artesanal para abrir paso al pozo justo frente a la fachada de la vivienda.

“Miren esto. Esto es un pozo que están haciendo aquí. Para sacar agua. Terrible esta historia aquí”, comentó el cubano que grabó las imágenes, dejando entrever la gravedad de la situación con el acceso al agua potable en la zona.

La improvisada perforadora se acciona mediante un sistema de cadenas que hace descender y subir una vara metálica al hueco cavado en el suelo.

En los alrededores se aprecian tambores oxidados, bidones de agua y un terreno lleno de lodo, lo que evidencia la magnitud del trabajo realizado por los vecinos.

La escena refleja cómo muchas familias en Cuba deben recurrir a la inventiva y al esfuerzo propio para garantizar un suministro estable de agua, en medio de la profunda crisis económica y de servicios que golpea al país.

En redes sociales, las imágenes han generado comentarios de asombro por la creatividad empleada, pero también preocupación por las condiciones precarias y riesgosas en las que se realizan este tipo de perforaciones caseras.

Preguntas frecuentes sobre la escasez de agua en Cuba y soluciones improvisadas

¿Por qué los cubanos están construyendo pozos en sus hogares?

Los cubanos están construyendo pozos en sus hogares debido a la grave escasez de agua potable en la isla. La falta de acceso regular al agua ha llevado a muchas familias a buscar soluciones improvisadas, como la construcción de pozos caseros, para garantizar un suministro estable. Esta necesidad surge en el contexto de una profunda crisis económica y de servicios que afecta al país.

¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al construir pozos de agua de manera casera?

El principal desafío que enfrentan los cubanos al construir pozos caseros es la falta de recursos y las condiciones precarias en las que se realizan estas obras. Las perforaciones se llevan a cabo utilizando maquinaria rudimentaria y materiales reciclados, lo que incrementa los riesgos de accidentes y fallas estructurales. Además, el acceso limitado a herramientas y tecnología adecuada dificulta aún más el proceso.

¿Cómo afecta la crisis económica y de servicios en Cuba al acceso al agua?

La crisis económica y de servicios en Cuba ha afectado gravemente el acceso al agua, provocando escasez y suministro irregular. Las infraestructuras obsoletas y la falta de inversión en el sistema de agua potable han llevado a cortes frecuentes y a que muchas zonas solo reciban agua de manera esporádica. Esto ha obligado a las familias a adoptar medidas extremas, como la construcción de pozos o el racionamiento de agua, para sobrevivir.

¿Qué soluciones improvisadas están adoptando los cubanos para enfrentar la escasez de agua?

Los cubanos están adoptando varias soluciones improvisadas para enfrentar la escasez de agua, como la construcción de pozos y el almacenamiento en tanques plásticos. Además, muchas familias recurren a sistemas de recolección de agua de lluvia o a compartir recursos con vecinos. Estas medidas reflejan la creatividad y el esfuerzo colectivo ante la falta de soluciones gubernamentales efectivas para garantizar el acceso al agua potable.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

