El Kremlin responde a Trump: "Rusia no es un tigre, es un oso, y no existen osos de papel"

El Kremlin respondió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien un día antes calificó a Rusia de “tigre de papel” en relación con la guerra en Ucrania.

La Presidencia rusa aseguró que el país no puede ser descrito con esa metáfora y reivindicó que, históricamente, siempre se le ha asociado con la figura de un oso.

“Rusia no es en ningún caso un tigre. En general a Rusia se le asocia con un oso. No hay osos de papel y Rusia es un auténtico oso”, afirmó Dmitri Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, en declaraciones a la emisora RBC.

Las palabras de Peskov se produjeron como réplica a la publicación realizada por Trump en su red social Truth Social, donde el mandatario estadounidense aseguró que Moscú “lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”.

Trump concluyó que este desempeño deja a Rusia como “un tigre de papel”, debilitado por las sanciones y con crecientes problemas económicos.

El vocero del Kremlin rechazó esa valoración y sostuvo que las operaciones militares rusas en Ucrania siguen un plan medido. “El presidente Putin ha explicado en numerosas ocasiones que el Ejército ruso avanza con mucho cuidado para minimizar las bajas. Son acciones muy sopesadas. Es mejor extenderlas en el tiempo que apresurarse y aumentar el número de muertos”, señaló.

Respecto a las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de que Ucrania recupere su territorio con el apoyo de Europa y la OTAN, Peskov insistió en que la realidad en el campo de batalla contradice ese pronóstico.

“La dinámica de lo que ocurre en el frente muestra a todos, incluso a un especialista de baja cualificación, el estado real de las cosas. Nuestras tropas avanzan con seguridad en toda la línea del frente y las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren grandes bajas”, afirmó.

Además, advirtió que el tiempo juega en contra de quienes rechazan una negociación con Moscú. “Para aquellos que no quieren negociar hoy, la situación será mucho peor mañana y pasado mañana”, advirtió el portavoz presidencial, dejando entrever que Rusia no contempla un alto el fuego inmediato ni concesiones.

Las declaraciones de Peskov reflejan la incomodidad del Kremlin tras el cambio de postura de Trump, quien esta semana sorprendió al expresar un respaldo explícito al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El mandatario estadounidense aseguró este martes que Ucrania tiene “gran espíritu” y que, con paciencia y apoyo financiero de Europa, puede recuperar sus fronteras originales e incluso ir “más allá”.