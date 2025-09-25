El duro mensaje de Trump tras ataque a sede del ICE: “Desmantelaremos redes de terrorismo doméstico”

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que firmará una orden ejecutiva para “desmantelar las redes de terrorismo interno” tras el tiroteo contra una instalación del ICE en Texas.

En un comunicado en su red social Truth Social exigió a los demócratas “frenar de inmediato la retórica contra ICE y las fuerzas del orden”, culpando a ese partido de los sucesos violentos acontecidos este miércoles.

El mandatario afirmó que los agentes de ICE se encuentran “bajo una grave amenaza”.

En su mensaje, Trump aseguró que su Administración “ya declaró a ANTIFA como organización terrorista” y que el nuevo decreto buscará erradicar el "terrorismo de izquierda" dentro de EE.UU.

También vinculó su postura a la conmoción provocada por el asesinato de Charlie Kirk, al que aludió como parte del clima de violencia que —dijo— se debe “poner fin”.

El pronunciamiento incluyó un llamamiento directo a líderes demócratas para moderar el discurso contra las agencias de seguridad, y subrayó que la Casa Blanca está “plenamente comprometida” con el respaldo a las fuerzas del orden, el fortalecimiento de las fronteras y la seguridad de la patria, la deportación de delincuentes ilegales violentos, y la erradicación total del "terrorismo interno de izquierda".

Trump enmarcó la futura orden ejecutiva como una respuesta inmediata al ataque de este miércoles contra el ICE, insistiendo en que se actuará con firmeza frente a quienes, a su juicio, incitan o ejecutan violencia contra agentes federales.

El mensaje no detalla el alcance legal de la orden, los mecanismos de implementación ni los criterios para definir “redes” de terrorismo interno, aspectos que quedarán claros una vez se publique el texto oficial.

La advertencia de Trump ocurre tras un ataque armado contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas que dejó dos inmigrantes fallecidos y al menos un herido grave.

Según las autoridades de Estados Unidos, no se registraron agentes del orden heridos. Un portavoz de ICE indicó que dos detenidos murieron y otro se encontraba en condición crítica; más tarde, en rueda de prensa, el FBI y la policía de Dallas precisaron que no había agentes entre las víctimas y que el hecho se investiga como un episodio de “violencia selectiva”.

La oficina del FBI difundió indicios de una posible motivación ideológica: entre las evidencias recuperadas habría un cartucho con la frase “ANTI ICE” grabada, según una publicación del director del buró en X, que calificó los hechos como parte de una serie de ataques con motivaciones políticas contra fuerzas del orden.

