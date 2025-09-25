Pollito Tropical se somete a procedimiento estético y preocupa a sus seguidores al enseñar su rostro

El popular creador de contenido cubano conocido como Pollito Tropical generó revuelo en redes sociales tras compartir una imagen donde se le ve con el rostro visiblemente inflamado, acompañado de un mensaje que desató tanto preocupación como comentarios de apoyo.

“Para ser bella tenemos que ver las estrellas”, escribió en tono humorístico junto a la fotografía en bata blanca, explicando que la hinchazón es producto de un implante capilar al que se sometió recientemente.

“Contexto: Me hice el implante capilar y esto es algo completamente NORMAL”, aseguró en la publicación, que se ha vuelto viral en redes con miles de reacciones de sus seguidores.

Aunque el influencer aclaró que se trata de un efecto postoperatorio común en este tipo de procedimientos estéticos, muchos de sus seguidores expresaron alarma por su aspecto y le dieron consejos para una pronta recuperación.

“Dios mío, espero que te recuperes pronto, te deseo una pronta recuperación, de verdad, para mí eres unos de los mejores, tu trabajo es realmente bueno, muchas bendiciones, un abrazo grande”; “No baje mucho la cabeza, muchos descansos, no salgas de la cama, mucho hielo, compra papaya y come mucha papaya y en dos días se quita”; “Esa es la parte de ese procedimiento que nadie nunca había mostrado. Pronta recuperación”; “Como dicen la belleza cuesta. Ya tu eres hermoso y ahora vas a estar más a gusto. El que puede, puede. Pronta recuperación belleza”; “Eres un valiente. Pero vale la pena el sacrificio. Ya después vas a estar divino. Salud y bendiciones”, comentaron varios de sus seguidores en el post en Facebook.

No es la primera vez que Pollito Tropical comparte abiertamente aspectos íntimos de su vida, incluyendo temas relacionados con su imagen personal, salud y bienestar emocional, lo que le ha valido una comunidad fiel y solidaria.

Este tipo de intervenciones, aunque cada vez más comunes, implican procesos de recuperación que pueden resultar impactantes a la vista, como en este caso. Aun así, el influencer quiso visibilizar la realidad detrás de la belleza estética.

