El Puti se suma a las locuras de Milenita: Así luce como Vanesa, con peluca, vestido rosa y sueño americano incluido

¡Paren todo! Milenita tiene nueva compañía en sus videos y no, no es una prima real, pero sí muy fabulosa. La influencer cubana presentó con bombos y platillos a Vanesa, una “recién llegada” desde la frontera… que en realidad es El Puti, su pareja, transformado con peluca rubia, labios rojos, vestido fucsia y toda la actitud de quien vino a conquistar Estados Unidos y las redes.
“Ha llegado un nuevo miembro a la familia mía y del Puti”, anunció Milenita en un video donde ambos aparecen desbordando glamour y risas. La escena no tiene desperdicio: Vanesa, con cartera rosa en mano, no solo estrena look, también estrena historia.
La nueva prima es, según ellos, "fronteriza": llegó de Cuba por la frontera con una maleta vacía y un plan claro, “triunfar con un papi azucarado”.
“A mí me dijeron desde Cuba: búscate un sugar daddy si tú quieres prosperar en ese país, porque ahí no hay de otra. Si no, vas a estar tu vida entera de esclava como está la boba esta”, soltó Vanesa señalando a Milenita, quien apenas empieza a estudiar enfermería.
Y es que Vanesa no viene a pasar trabajo. Ella vino a brillar, a maquillarse y, si se puede, a monetizar haciendo contenido con Milenita “mientras le paguen”.
Con este nuevo personaje, Milenita y El Puti demuestran que en su universo no hay reglas, solo risas, pelucas y mucha creatividad y siguen conquistando a sus seguidores con sus ocurrencias y complicidad.
Preguntas frecuentes sobre Milenita y El Puti en redes sociales
¿Quién es Vanesa en los videos de Milenita?
Vanesa es el personaje creado por El Puti, la pareja de Milenita, quien aparece transformado con peluca rubia, vestido rosa y actitud desbordante, como parte de la divertida narrativa que ambos comparten en sus redes sociales.
¿Cómo reaccionaron los seguidores a la transformación de El Puti en Vanesa?
Los seguidores de Milenita y El Puti encontraron la transformación en Vanesa divertida y creativa, destacando la complicidad y el humor que caracteriza a la pareja. La escena fue recibida con risas y admiración por su ingenio al crear contenido entretenido.
¿Cuáles son los planes de Vanesa en Estados Unidos según el video?
En el video, Vanesa, el personaje de El Puti, expresa su plan de buscar un "sugar daddy" para prosperar en Estados Unidos y evitar una vida de "esclavitud", además de su intención de triunfar en redes sociales junto a Milenita.
¿Qué impacto tiene Milenita en sus seguidores a través de sus tutoriales y transformaciones?
Milenita ha logrado un impacto significativo en sus seguidores al combinar humor y autenticidad en sus tutoriales de maquillaje y transformaciones. Su estilo desenfadado y su capacidad para entretener han sido clave para su popularidad en redes sociales.
