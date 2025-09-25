El Puti se suma a las locuras de Milenita: Así luce como Vanesa, con peluca, vestido rosa y sueño americano incluido

¡Paren todo! Milenita tiene nueva compañía en sus videos y no, no es una prima real, pero sí muy fabulosa. La influencer cubana presentó con bombos y platillos a Vanesa, una “recién llegada” desde la frontera… que en realidad es El Puti, su pareja, transformado con peluca rubia, labios rojos, vestido fucsia y toda la actitud de quien vino a conquistar Estados Unidos y las redes.

“Ha llegado un nuevo miembro a la familia mía y del Puti”, anunció Milenita en un video donde ambos aparecen desbordando glamour y risas. La escena no tiene desperdicio: Vanesa, con cartera rosa en mano, no solo estrena look, también estrena historia.

La nueva prima es, según ellos, "fronteriza": llegó de Cuba por la frontera con una maleta vacía y un plan claro, “triunfar con un papi azucarado”.

“A mí me dijeron desde Cuba: búscate un sugar daddy si tú quieres prosperar en ese país, porque ahí no hay de otra. Si no, vas a estar tu vida entera de esclava como está la boba esta”, soltó Vanesa señalando a Milenita, quien apenas empieza a estudiar enfermería.

Y es que Vanesa no viene a pasar trabajo. Ella vino a brillar, a maquillarse y, si se puede, a monetizar haciendo contenido con Milenita “mientras le paguen”.

Con este nuevo personaje, Milenita y El Puti demuestran que en su universo no hay reglas, solo risas, pelucas y mucha creatividad y siguen conquistando a sus seguidores con sus ocurrencias y complicidad.

