Autoridades niegan que un menor haya muerto por dengue en Matanzas

Las autoridades sanitarias de Matanzas desmintieron categóricamente este jueves los rumores que circulaban en redes sociales sobre el presunto fallecimiento de un menor de edad a causa del dengue.

En una nota oficial publicada por la Dirección General de Salud del territorio, se afirmó que "es totalmente falso el rumor sobre el fallecimiento de un niño en nuestra provincia debido al dengue".

El comunicado añade que, tras verificar la información, se constató que no se ha registrado ningún deceso relacionado con esta enfermedad en el periodo actual en Matanzas.

Las autoridades reiteraron que el sistema de salud provincial mantiene una vigilancia epidemiológica estricta, y que se están aplicando medidas de control vectorial y atención médica oportuna ante cualquier sospecha de contagio.

Además, llamaron a la ciudadanía a no propagar rumores ni informaciones no verificadas que puedan generar alarma entre la población, y recordaron que para cualquier inquietud se encuentra habilitado el número telefónico del Departamento de Vigilancia Epidemiológica: +53 5 2854043.

La situación sanitaria en Matanzas continúa siendo monitoreada semanalmente por las autoridades, que aspiran a contener el brote antes de fin de año. Sin embargo, las condiciones materiales actuales siguen limitando la efectividad de las acciones sobre el terreno.