Régimen cubano activa campaña en redes sociales con el eslogan “Raúl es Raúl”

Raúl Castro en una sesión de la Asamblea Nacional en julio de 2025 (Imagen de Referencia).)

El régimen cubano desplegó en las últimas horas una intensa campaña digital para reafirmar la figura de Raúl Castro, bajo el eslogan “Raúl es Raúl” y las etiquetas #RaúlEsRaúl y #YSigueAquí.

Ministerios, medios de prensa oficialistas, cuentas vinculadas al Ministerio del Interior y perfiles afines al aparato represivo comenzaron a difundir imágenes, consignas y videos que presentan al general de ejército como un líder “firme, presente y en combate”, incluso utilizando fragmentos de su discurso en el 8vo Congreso del Partido Comunista o materiales de la División de Tanques en alusión a la guerra.

Uno de los elementos más llamativos de la campaña es la uniformidad visual, con las publicaciones reproduciendo el mismo patrón de colores verde y blanco, el mismo diseño gráfico y la misma tipografía, reforzando la idea de que se trata de una operación coordinada desde un centro de mando único.

Los carteles repiten la consigna “Con el pie en el estribo”, acompañada de imágenes de Raúl en uniforme militar y con medallas, algunas actuales y otras de archivo, en una clara estrategia de construcción simbólica que busca mostrar continuidad y firmeza.

Captura de Facebook/Ministerio de Turismo de Cuba

El Ministerio de Turismo publicó una foto de Raúl saludando con una bandera cubana y el mensaje: “Sigue con el pie en el estribo. No se ha bajado, no se ha ido. Su huella sigue marcando el paso”.

De manera similar, el Periódico Invasor compartió otro cartel en el que se insiste en que está “listo para continuar la pelea”.

Captura de Facebook/Periódico Invasor

La narrativa busca proyectar la idea de continuidad y vitalidad del exmandatario, justo después de que circulara en redes sociales un rumor infundado sobre su supuesta muerte.

La verdad detrás del rumor

El origen del bulo se remonta al 22 de septiembre, cuando el perfil de Facebook Ignacio Giménez Cuba, con largo historial de falsedades, publicó que Raúl Castro había sido trasladado de urgencia a una clínica en La Habana. Sin pruebas, fotos verificables ni testimonios identificables, el post hablaba de “camillas”, “unidades de apoyo vital” y “anillos de seguridad”.

Al día siguiente, la página Periódico Patria 1892, que se presenta como medio, replicó casi palabra por palabra el mismo texto, lo que facilitó que algunos medios internacionales lo recogieran como “fuente no oficial”, otorgándole apariencia de legitimidad.

El salto mayor llegó cuando una página parodia de CiberCuba difundió un montaje gráfico anunciando la “muerte” de Raúl. Esa pieza viralizó el rumor hasta convertirlo en una noticia falsa que circuló ampliamente en el ecosistema digital cubano.

Finalmente, este 26 de septiembre, el propio Ignacio Giménez reconoció en su perfil que había inventado el rumor como una supuesta “prueba” para medir la confiabilidad de medios y páginas, mezclándolo con promociones irreales de proyectos tecnológicos y ofertas de empleo. La admisión confirmó el carácter fabricado del bulo.

Por qué prenden estos rumores en Cuba

La muerte de Raúl Castro es percibida por muchos cubanos como un acontecimiento capaz de desencadenar cambios profundos. Esa expectativa convierte cualquier ausencia pública en caldo de cultivo para especulaciones.

A ello se suma el hermetismo oficial, que deja un vacío informativo en torno a la salud de los líderes históricos. Lo que no se comunica, se imagina, y los rumores prosperan.

La experiencia con Fidel Castro refuerza el patrón: antes de su fallecimiento real en 2016, circularon múltiples muertes falsas. En contraste, cuando ocurrió de verdad, el anuncio oficial fue inmediato y la repercusión mundial indiscutible.

Una respuesta política

La campaña “Raúl es Raúl” responde a esa dinámica: desactivar la ola de rumores con una exhibición propagandística que insiste en la vigencia del general. La reaparición simbólica, ahora convertida en tendencia digital, se usa como contrapeso frente a la ansiedad social y el desgaste de la credibilidad oficial.

La verdadera noticia no es la muerte de Raúl Castro, que no ha ocurrido ni podría ocultarse, sino cómo un post sin credibilidad se convirtió en “noticia” gracias a rebotes acríticos y parodias virales. La respuesta del régimen, más que desmentir, apuesta por reforzar la narrativa de que Raúl sigue en pie, presente como nunca.

