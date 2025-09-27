“Créeme, que no te están diciendo la verdad”: cubana advierte sobre vivir en Lehigh

Una cubana en Lehigh Acres, Florida, publicó un video en TikTok que ha generado múltiples reacciones entre quienes, como ella, viven en esta ciudad del suroeste del estado. En el video, compartido por la usuaria @fernandadylanyordy1999, lanza una advertencia directa para quienes estén pensando mudarse a esa zona.

“Señores, si ustedes están pensando venir a vivir a Lehigh, yo solo te voy a decir que lo consideres, bien considerado”, comienza diciendo. Asegura que ha visto “varias personas últimamente que se han venido a vivir para acá, y están quejándose de que en Lehigh no hay trabajo”.

Aunque reconoce algunos aspectos positivos, como que “las escuelas son muy buenas” y que “las casas están súper baratas”, subraya que “en Lehigh no hay trabajo”. Según afirma, “más del 60% de las personas que viven en Lehigh, y no de los que llegaron ahora, de los que llevan años viviendo aquí en Lehigh, no trabajan en Lehigh, trabajan afuera”.

“Aquí nada más hay un Walmart, hay un Fresco y Más, hay un Bravo. Aquí no hay más opciones de trabajo”, insiste. “Si tú estás pensando en venir a vivir aquí porque te dijeron de que aquí había muchísimo trabajo, créeme, que no te están diciendo la verdad”.

El video provocó decenas de comentarios de personas que se identifican con su mensaje. Una usuaria escribió: “No vengan, vayan para otro lado. Esto está malo, caro todo, no hay trabajo, nada. Cerrado por capacidad. Shuuuu, pa' allá, pa' allá”. Otra comentó: “Estas en lo correcto. Esto aquí es casas nuevas y monte. No hay”.

Algunas personas cuestionaron los supuestos beneficios de vivir en Lehigh. “No sé qué casas en Lehigh son baratas y menos nuevas construcciones”, opinó una usuaria. Otra añadió: “Toda la vida en Lehigh... por supuesto no hay trabajo. ¿Y de que las casas están baratas? No sé de dónde sacaste eso”.

También surgieron relatos personales. Una usuaria compartió: “Yo hace un año me compré mi casita acá y yo trabajaba en Miami. Llegando acá, a los cuatro meses, me quedé sin trabajo y ni he podido conseguir. Lo que estoy haciendo es dedicándome a hacer mis dulces”.

Una más expresó: “En Lehigh no hay nada. Estoy loca por irme”. Otro comentario resumía: “Aquí lo que se pasa es mucho trabajo”.

También hubo quienes mencionaron que el empleo solo se encuentra fuera del área. “Los trabajos están en Naples, Fort Myers y Cape Coral, lo más cerca”, dijo una persona. Otro señaló: “Gran parte de Lehigh también trabaja en Naples”. Un usuario puntualizó: “Aquí hay una sola factoría, una sola tienda grande de ropa. Y escuelas, sí hay para trabajar, y chofer de bus escolar. Nada más. Otras alternativas: Burger King, McDonald's, así... Oficinas médicas si trabajas en eso y un hospital”.

El testimonio de esta cubana no es aislado. En otro caso, la usuaria @yeli_95_ relató que compró una casa de cinco habitaciones por menos de 400 mil dólares y que su negocio de pestañas prosperó en Lehigh, pero también dijo: “No hay trabajo, que no les mientan. Si tienes un título puede ser más fácil, pero si no, está complicado”.

@guajira40 advirtió sobre otros problemas como la calidad del agua, la caída del cabello y las plagas: “Se te va a caer el pelo”, y añadió que el agua de pozo mancha todo el piso y los baños. También alertó: “Aquí hay que fumigar. Fumigar toda la semana o tener un fumigador que venga cada tres meses, que es lo que yo hago”.

En defensa de Lehigh, el creador @ernestozaldivar0 destacó que paga menos alquiler que en Miami y afirmó que “a mí me pagan en dólares como te pagan a ti”.

@yaimasanchez84, por su parte, también compartió que “los primeros meses fueron insoportables”, pero aseguró que ya se ha adaptado. “Siempre se inventa”, dijo, en referencia a vender flan o cortar hierba para subsistir.

Entre advertencias, quejas y defensas, Lehigh Acres se mantiene en el centro del debate entre cubanos que buscan mejor calidad de vida fuera de Miami, pero que también se enfrentan a nuevas dificultades lejos de los grandes centros urbanos.

