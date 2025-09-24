Detienen a cubano en aeropuerto de Florida por presunta actividad ilegal

Agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante un control en un aeropuerto de Estados Unidos.

Un ciudadano cubano con residencia permanente legal en Estados Unidos fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, acusado de estar vinculado con actividades de prostitución, según informó la Patrulla Fronteriza del sector de Yuma.

El operativo se realizó en coordinación con la Unidad de Trata de Personas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que identificó al cubano antes de su detención. Las autoridades confirmaron que el hombre enfrenta cargos penales y que, de ser hallado culpable, podría perder su estatus migratorio en el país.

“Trabajamos juntos para salvaguardar nuestra nación”, señaló la agencia en un comunicado en redes sociales, al destacar que la acción forma parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad fronteriza.

Un patrón de detenciones de cubanos

Este caso no es aislado. En mayo pasado, un operativo de nueve días liderado por ICE y la Oficina del Sheriff del Condado de Polk en Florida terminó con 255 arrestos relacionados con trata de personas, prostitución y explotación sexual. Entre los detenidos figuraron migrantes de varios países, incluidos cubanos, muchos de los cuales enfrentan además procesos de deportación.

Semanas después, ICE anunció el arresto en Nueva Orleans de Roberto Martínez, un cubano con antecedentes por lavado de dinero. Y en septiembre, otro connacional fue detenido en Louisville, Kentucky, cuando acudía a una cita para solicitar la residencia permanente; tenía un historial de arrestos por robo y estrangulamiento.

Las autoridades estadounidenses han reiterado que los migrantes con antecedentes criminales o involucrados en actividades ilícitas se arriesgan no solo a enfrentar largas condenas, sino también a perder su estatus migratorio y ser deportados.

