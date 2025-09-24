Detienen a cubano en aeropuerto de Florida por presunta actividad ilegal

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano con residencia permanente legal en Estados Unidos fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, acusado de estar vinculado con actividades de prostitución, según informó la Patrulla Fronteriza del sector de Yuma.
El operativo se realizó en coordinación con la Unidad de Trata de Personas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que identificó al cubano antes de su detención. Las autoridades confirmaron que el hombre enfrenta cargos penales y que, de ser hallado culpable, podría perder su estatus migratorio en el país.
“Trabajamos juntos para salvaguardar nuestra nación”, señaló la agencia en un comunicado en redes sociales, al destacar que la acción forma parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad fronteriza.
Un patrón de detenciones de cubanos
Este caso no es aislado. En mayo pasado, un operativo de nueve días liderado por ICE y la Oficina del Sheriff del Condado de Polk en Florida terminó con 255 arrestos relacionados con trata de personas, prostitución y explotación sexual. Entre los detenidos figuraron migrantes de varios países, incluidos cubanos, muchos de los cuales enfrentan además procesos de deportación.
Semanas después, ICE anunció el arresto en Nueva Orleans de Roberto Martínez, un cubano con antecedentes por lavado de dinero. Y en septiembre, otro connacional fue detenido en Louisville, Kentucky, cuando acudía a una cita para solicitar la residencia permanente; tenía un historial de arrestos por robo y estrangulamiento.
Las autoridades estadounidenses han reiterado que los migrantes con antecedentes criminales o involucrados en actividades ilícitas se arriesgan no solo a enfrentar largas condenas, sino también a perder su estatus migratorio y ser deportados.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos en EE.UU. por actividades ilegales
¿Por qué fue detenido el ciudadano cubano en el aeropuerto de Florida?
El ciudadano cubano fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale por su presunta vinculación con actividades de prostitución. La detención fue parte de un operativo coordinado por la Patrulla Fronteriza y la Unidad de Trata de Personas del CBP.
¿Qué consecuencias enfrenta un migrante con antecedentes penales en EE.UU.?
Los migrantes con antecedentes penales en EE.UU. se arriesgan a enfrentar largas condenas y la pérdida de su estatus migratorio, lo que podría llevar a la deportación. Las autoridades han advertido que aquellos involucrados en actividades ilícitas serán objeto de deportación.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano ante la deportación de sus ciudadanos?
El gobierno cubano se ha mostrado reticente a aceptar el regreso de ciudadanos con antecedentes penales o que salieron del país antes de 2017. Esta negativa complica los procesos de deportación desde EE.UU., obligando a buscar alternativas como la deportación a terceros países.
¿Cómo afectan estos operativos a la comunidad cubana en Florida?
Los operativos han generado preocupación entre la comunidad cubana en Florida debido al clima de endurecimiento migratorio. Existe temor de ser blanco de redadas o quedar expuestos a errores en el proceso migratorio.
