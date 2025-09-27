Habilitan nuevo servicio de carga en trenes nacionales

Vídeos relacionados:

El Ministerio del Transporte (MITRANS) anunció la puesta en marcha de un nuevo servicio de traslado de cargas en los trenes nacionales de pasajeros, disponible para personas naturales y jurídicas en las principales rutas ferroviarias del país.

Según la nota oficial difundida en su perfil de Facebook, este servicio permitirá transportar volúmenes que van de una a seis toneladas, bajo la modalidad de carga acompañada, es decir, que el cliente deberá viajar el mismo día que sus mercancías.

Entre los productos autorizados se incluyen paquetería, bultos, equipos electrónicos y mercancías diversas, siempre que cumplan los requisitos de seguridad y embalaje.

El MITRANS precisó que bicicletas, motorinas y motocicletas no podrán embarcarse con baterías instaladas ni con combustible en los depósitos, en cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

La tarifa establecida es de 14,98 pesos por kilómetro recorrido, con un recargo del 5 % adicional cuando el servicio se solicite en exclusividad.

Las agencias de Rutas Nacionales en Holguín, Bayamo, Santiago de Cuba y Guantánamo fueron habilitadas para ofrecer información y gestionar solicitudes. Los usuarios pueden comunicarse a través de los siguientes números de contacto:

Agencia RUN Holguín: 59984473

Agencia RUN Bayamo: 63441393

Agencia RUN Santiago de Cuba: 59984478

Agencia RUN Guantánamo: 59984477

La página oficial de Facebook Rutas Nacionales destacó que la propuesta está orientada al traslado de cargas generales en pequeños esquemas y como una alternativa frente a otras modalidades de transporte.

El organismo reiteró que se mantendrá la supervisión del cumplimiento de las normas técnicas y exhortó a los usuarios a utilizar este servicio como opción eficiente y segura.

Promesas de modernización en un sistema ferroviario en ruinas

Este anuncio se suma a los esfuerzos del régimen por mostrar una modernización del transporte ferroviario.

En agosto pasado se informó sobre pruebas para ofrecer en trenes nacionales WiFi, cine, música, carga de dispositivos móviles y contenidos multimedia locales.

Dicho proyecto, liderado por Solintel, ETECSA y la empresa COSIE, incluyó ensayos de campo para evaluar la intensidad de la señal, el ancho de banda y la cobertura dentro de los vagones.

El plan contempla también integrar los sistemas de entretenimiento con televisores y audio en los vagones, además de dotar a la tripulación con un sistema de comunicación inalámbrica mediante VoIP.

No obstante, las autoridades reconocieron que el proyecto enfrenta "desafíos técnicos y económicos", entre ellos el alto costo de importar equipamiento certificado bajo normas ferroviarias internacionales, mayormente de origen europeo.

Por ahora, la instalación es provisional y sin fecha confirmada de implementación definitiva.

Contexto tarifario y antecedentes recientes

El sector ferroviario cubano ha estado marcado por ajustes tarifarios en los últimos años.

En 2022, el gobierno aprobó mediante la Resolución 124/2022 del Ministerio de Finanzas y Precios un incremento de las tarifas de transportación de carga y de traslado de caña por trenes, con el objetivo de reducir las pérdidas de las empresas del ramo.

La disposición, publicada en la Gaceta Oficial, fijó nuevas tarifas máximas para diversos productos, como la miel y el alcohol en cisternas, además de establecer condiciones específicas para la transportación de cargas mixtas.

Pese a los anuncios de mejoras tecnológicas y de nuevos servicios, los viajes en tren en Cuba continúan enfrentando críticas frecuentes por atrasos, limitaciones de infraestructura y falta de calidad en la atención a los pasajeros.

Aunque el gobierno promete que el nuevo servicio de carga busca aprovechar la capacidad instalada del sistema y ofrecer a la población una opción adicional, los usuarios sufren cada día problemas de estabilidad, seguridad y eficiencia en la operación ferroviaria.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo servicio de carga en trenes nacionales en Cuba