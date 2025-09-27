"Piénsatelo porque puedes volver a ser pobre": Cubana lanza advertencia sobre emigrar de EE.UU. a España

La cubana @elixir_karen1994 compartió un nuevo video en el que expone su opinión sobre emigrar de Estados Unidos a España. Bajo el título “Emigrar de Estados Unidos a España”, ofrece tres advertencias dirigidas a quienes planean dar ese paso.

“Tres cosas que debes saber si vas a emigrar de Estados Unidos para España”, dice al comenzar el video. “Si vas de retirada significa que hiciste todo tu dinero en Estados Unidos”, añade.

La creadora afirma: “Si tienes pensado comprar casa tienes que saber que con España nunca se gana”. Según explica, “vas a pagar más de un 6% del total de la casa al gobierno de ese país”, además de otros impuestos, y asegura que “ni te pienses que vas a comprar de dueño a dueño, siempre hay empresas involucradas”.

También señala: “En España no hay ley que proteja al propietario” y describe un posible escenario: “Un día tú puedes irte de vacaciones y cuando regreses tienes la vivienda ocupada. ¿Y adivíname qué? No los puedes sacar porque si los sacas es delito grave”. Añade que en ese caso, “además de tú quedarte en la calle y tener que alquilarte en otra propiedad, vas a tener que pagarle los biles a esas personas”.

En relación al sistema bancario y fiscal, dice: “Todo el dinero que pases por el banco, suponiendo que encuentres un banco que te abra cuenta sin tener nómina en España y sin trabajar en España, te van a cobrar un por ciento superalto de todo el dinero que pase por esa cuenta a final de año”. Y agrega: “Tienes que hacer la declaración de la renta”.

Concluye su mensaje asegurando: “España es un sistema que está pensado para que nunca ganes, nunca crezcas, nunca tengas más que ellos y vivas en comunismo”. Advierte: “Si tú tienes pensado emigrar a España con todo el dinerito que reuniste en USA, piénsatelo porque puedes volver a ser pobre y botar toda tu vida de trabajo”.

En los comentarios, la propia @elixir_karen1994 respondió a quienes cuestionaban su experiencia: “Sí, vivo en España”. En otro mensaje aclaró: “Mis videos no son de mis vivencias pero sí de la mayoría. No hablo de mi vida aquí, hablo experiencias generales para el que quiere emigrar”.

Las reacciones fueron variadas. Un usuario escribió: “España es una mierda socialista”. Otro opinó: “La madre patria está en pura decadencia”. También se pudo leer: “El país que arrasa con los impuestos fiscales. Es una pena porque es un gran país”.

Hubo quienes criticaron sus publicaciones: “Cambia el tema. España es muy linda, tranquila. No hace falta ganar, solo se necesita vivir sin presión” o “Deberías dedicar esa misma energía a contarnos cosas de tu país”.

Algunos usuarios ofrecieron matices: “En USA hay leyes similares, que no puedes sacar al que se mete a tu casa, con excepción de algunos estados” y “España es todo más difícil para hacer dinero, es bello y más relajado, pero también tiene sus dificultades”.

En una publicación anterior, la influencer había asegurado que vivir en España se había vuelto insostenible para un migrante, al señalar que “un alquiler te cuesta mil euros” y “los salarios no pasan de 1.500”.

En otra intervención posterior, consideró que “actualmente es una completa locura emigrar de Estados Unidos para España” y cuestionó la idea de que la calidad de vida en ese país sea tan alta como se cree. “Vas a tener que vivir en una habitación compartiendo piso con 4 o 5 personas”, dijo en esa ocasión.

