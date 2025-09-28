¿Venganza de influencer malvada? Esto hará Milenita cuando le dejen comentarios feos en sus videos

La influencer cubana Milenita sorprendió a sus seguidores con una divertida reacción ante los comentarios negativos en sus redes sociales. Lejos de molestarse o borrarlos, ha decidido enfrentarlos con humor… ¡y un toque de picardía!

En un video publicado en sus historias, Milenita advirtió entre risas: "Mi genteee, cuando alguien me comente un video con un comentario feo, yo no lo elimino, yo lo voy a fijar".

Y añadió con tono travieso: "Le voy a fijar el comentario para cuando las personas entren al video el primer comentario que salga es ese, porque quiero que mis seguidores le respondan y porque soy malvada".

Captura Instagram / Milenita

El momento vino acompañado de un filtro con una flor rosa en su cabello y una expresión exagerada que cerró con la frase escrita: "Me estaré volviendo loca".

Así que ya usted sabe, si tenía pensado dejarle un comentario poco agradable a Milenita en sus redes, evite hacerlo si no quiere recibir una lluvia de ataques de sus fieles seguidores.

Lo más leído hoy:

La actitud desenfadada de la creadora de contenido y su capacidad para tomarse las críticas con sentido del humor siguen conquistando a sus fans en redes.

Preguntas frecuentes sobre la reacción de Milenita a los comentarios negativos