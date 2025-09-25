¿Planeas irte de Cuba? La respuesta de este joven te sorprenderá

La influencer Kleydis Chong entrevistó en La Habana a jóvenes que conversaban en las calles. Ante la pregunta: "¿Tienes en planes irte del país?", uno de ellos dejó un comentario que refleja el sentir de miles de personas en la isla.
“Ahora mismo... ¿Quién no tiene planes de irse del país?”, respondió el joven ante la cámara con resignación, y una sonrisa cargada de incertidumbre. Luego matizó: “Que tenga planes no significa que tenga posibilidades. Son dos cosas muy diferentes”.
El joven cubano dijo que podría tener todo planificado para salir, pero dejó claro que ahora en Cuba hay nuevas barreras económicas y migratorias que impiden a muchas personas concretar una salida del país y perseguir ese sueño de libertad.
Entre los destinos a los que todavía podría emigrar, mencionó Nicaragua, México, Uruguay o Brasil, aunque descartó este último por el idioma.
Graduado en zootecnia veterinaria en 2024, actualmente se dedica a la estética canina y realiza trabajos de fotografía como hobby. Sin embargo, admite que lo que gana apenas le alcanza para vivir y cubrir necesidades básicas.
Grave crisis migratoria y demográfica en Cuba
Los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) muestran que el país perdió más de 300,000 habitantes en 2024 y registra la tasa de natalidad más baja en décadas.
Lo más leído hoy:
La población cubana efectiva se redujo a 10,055,968 habitantes. Entre 2021 y 2023, el saldo migratorio fue de -1,005,006 personas.
En ese período más de un millón de cubanos abandonaron el país, mientras que apenas 6,263 inmigrantes llegaron a la isla. A esto se suma un saldo natural negativo, con más defunciones que nacimientos.
El régimen reconoce la necesidad de frenar el éxodo, pero no impulsa medidas efectivas que reviertan la tendencia.
Testimonios como el de este joven reflejan el sentir de una generación marcada por la incertidumbre y la necesidad de buscar fuera de Cuba las oportunidades que no encuentran dentro de un país, marcado por las carencias, la inflación, la represión política y la falta de libertades.
Preguntas frecuentes sobre la crisis migratoria y demográfica en Cuba
¿Cuál es la situación actual de la migración en Cuba?
Cuba está experimentando una grave crisis migratoria, con más de un millón de cubanos que han salido del país entre 2021 y 2023. En 2024, más de 250,000 personas emigraron, y se estima que el éxodo continúa con la misma intensidad. Este fenómeno está acompañado de un decrecimiento poblacional significativo y una disminución de la natalidad.
¿Qué factores están impulsando la emigración masiva de cubanos?
La emigración masiva de cubanos está siendo impulsada por una combinación de factores económicos, políticos y sociales. La crisis económica, el alto nivel de inflación, la falta de oportunidades laborales y la represión política son algunos de los motivos principales. Además, las nuevas barreras económicas y migratorias dificultan aún más la salida del país.
¿Cómo está afectando la crisis demográfica a la economía cubana?
La crisis demográfica está teniendo un impacto negativo significativo en la economía cubana. El decrecimiento poblacional y el envejecimiento de la población están reduciendo la fuerza laboral disponible, lo que afecta la producción económica y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Además, la relación de dependencia demográfica está aumentando, lo que significa que hay menos trabajadores para sostener a una población cada vez más envejecida.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis migratoria?
Hasta ahora, el gobierno cubano no ha implementado medidas efectivas para revertir la tendencia migratoria. Aunque se reconoce la necesidad de frenar el éxodo y estimular la natalidad, las políticas actuales han sido insuficientes. La falta de un censo actualizado desde 2012 también dificulta la planificación de estrategias adecuadas para enfrentar la crisis demográfica.
¿Cuáles son las perspectivas futuras para la población de Cuba?
Las perspectivas futuras para la población de Cuba son preocupantes. Se espera que la población continúe disminuyendo debido a la baja tasa de natalidad y el éxodo continuo de ciudadanos. El envejecimiento poblacional exacerba la situación, afectando la economía y el sistema de salud. Sin cambios significativos en las políticas gubernamentales, la situación demográfica y económica del país seguirá deteriorándose.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.