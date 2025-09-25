¿Planeas irte de Cuba? La respuesta de este joven te sorprenderá

La influencer Kleydis Chong entrevistó en La Habana a jóvenes que conversaban en las calles. Ante la pregunta: "¿Tienes en planes irte del país?", uno de ellos dejó un comentario que refleja el sentir de miles de personas en la isla.

“Ahora mismo... ¿Quién no tiene planes de irse del país?”, respondió el joven ante la cámara con resignación, y una sonrisa cargada de incertidumbre. Luego matizó: “Que tenga planes no significa que tenga posibilidades. Son dos cosas muy diferentes”.

El joven cubano dijo que podría tener todo planificado para salir, pero dejó claro que ahora en Cuba hay nuevas barreras económicas y migratorias que impiden a muchas personas concretar una salida del país y perseguir ese sueño de libertad.

Entre los destinos a los que todavía podría emigrar, mencionó Nicaragua, México, Uruguay o Brasil, aunque descartó este último por el idioma.

Graduado en zootecnia veterinaria en 2024, actualmente se dedica a la estética canina y realiza trabajos de fotografía como hobby. Sin embargo, admite que lo que gana apenas le alcanza para vivir y cubrir necesidades básicas.

Grave crisis migratoria y demográfica en Cuba

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) muestran que el país perdió más de 300,000 habitantes en 2024 y registra la tasa de natalidad más baja en décadas.

La población cubana efectiva se redujo a 10,055,968 habitantes. Entre 2021 y 2023, el saldo migratorio fue de -1,005,006 personas.

En ese período más de un millón de cubanos abandonaron el país, mientras que apenas 6,263 inmigrantes llegaron a la isla. A esto se suma un saldo natural negativo, con más defunciones que nacimientos.

El régimen reconoce la necesidad de frenar el éxodo, pero no impulsa medidas efectivas que reviertan la tendencia.

Testimonios como el de este joven reflejan el sentir de una generación marcada por la incertidumbre y la necesidad de buscar fuera de Cuba las oportunidades que no encuentran dentro de un país, marcado por las carencias, la inflación, la represión política y la falta de libertades.

