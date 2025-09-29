El rostro de la vejez en Cuba: Anciano de 93 años vende caramelos en la calle

El video de un anciano de 93 años vendiendo caramelos en las calles de La Habana se ha convertido en otro ejemplo de la difícil situación que enfrentan las personas de la tercera edad en Cuba.

Un video difundido por los creadores de contenido Los Fuera de Rosca, que se dedican en ocasiones a entrevistar y ayudar a personas en situación de precariedad nos acercó a la vida de este nonagenario que tiene que trabajar para sobrevivir.

“Yo trabaje toda la vida de soldador, soldador de altura en la Plaza de la Revolución… en el túnel de La Habana”, contó.

“La pensión no alcanza porque no me quisieron reconocer todos los trabajos que había tenido, yo trabajé en todas las obras grandes de Cuba”, quien dijo le pidieron buscar un testigo de todos los trabajos que había tenido.

El anciano contó además que lo han asaltado varias veces pese a su condición de vendedor ambulante.

“La última vez me llevaron 2 cajas de menta y 200 pesos que tenía”, aseguró.

“El mensaje que yo le doy a la juventud es que… trabajen y se dejen de estar asaltando gente, que no estén en malos pasos, que se dejen de tanta maldad, que aprendan un oficio y se dediquen a vivir trabajando”, agregó.

Finalmente, Los Fuera de Rosca regalaron dos mil pesos al anciano para ayudarlo lo que lo hizo emocionarse, al final de un testimonio que refleja la desgarradora realidad de los ancianos cubano.

“Como en la calle lo que aparezca… después de 93 años”, lamentó emocionado este cubano de 93 años.

Vejez en Cuba

La vejez tiene que significar vida plena, digna y protegida, pero en Cuba, no lo es, porque innumerables adultos mayores carecen de respaldo real y, más allá de hogares o casas de abuelos, la vida diaria de millones se reduce a resistir.

Cuba enfrenta una crisis demográfica sin precedentes, con una población efectiva de 9,740,000 habitantes, lo que representa más de 10 % menos en comparación con el año 2020.

Sin embargo, un estudio del reconocido economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos estimó que a finales de 2024 vivían en la isla 8,025,624 personas, muy por debajo de las estadísticas oficiales cubanas.

El de los ancianos es el único grupo poblacional que crece en Cuba. Los expertos consideran que esta dinámica demográfica está caracterizada por una alta incidencia de la pobreza, aguda inequidad social, baja cobertura de la seguridad social y probable tendencia hacia el deterioro de las redes de apoyo familiar.

Según los datos oficiales, el 39 % de los jubilados cubanos cobra la pensión mínima equivalente a 1,528 pesos al mes, quienes tienen todas las papeletas para engrosar la lista de personas en riesgo de pobreza extrema.

Especialmente complicada es la situación de quienes no tienen familiares en el exterior que les manden dólares para poder tener acceso a una dieta balanceada en la recta final de sus vidas. Dependen, exclusivamente, de lo que llega a las bodegas, marcadas por el racionamiento, la escasez y retrasos en la distribución de alimentos básicos.

La descontrolada inflación derivada de la malograda Tarea Ordenamiento ha encarecido los productos de primera necesidad, mientras los salarios permanecen estancados y se deteriora el poder adquisitivo de los cubanos, agotados de las colas, los apagones, el hambre y la desesperanza.

Las personas de la tercera enfrentan asimismo la crisis de desabastecimiento de medicamentos, junto con las dificultades por la indisponibilidad técnica del equipamiento médico, falta de insumos y materiales gastables necesarios para el adecuado funcionamiento de los hospitales y centros de salud.

Pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y asma, en su mayoría de la tercera edad, enfrentan serias dificultades para acceder a sus tratamientos, lo que pone en riesgo su salud.

