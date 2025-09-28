Psicóloga cubana sobre el éxodo: “Hay mucha gente que se ha ido, cargando con montañas de culpa y sufrimiento”

Vídeos relacionados:

La psicóloga cubana Roxanne Castellanos Cabrera alertó sobre las profundas secuelas emocionales que deja el éxodo masivo en la isla, al señalar que la familia cubana, alma de la nación, está fracturada y cargada de sufrimiento por la separación entre generaciones.

En un extenso post en redes sociales, Castellanos subrayó que no se puede juzgar a la ligera a quienes deciden emigrar, dejando atrás a hijos menores y a adultos mayores. “Hay mucha gente que se ha ido, cargando con montañas de culpa y sufrimiento. Hay otras que han adoptado mecanismos de defensa para poder seguir adelante”, escribió, al tiempo que reconoció que la reunificación y el apoyo a distancia se han convertido en el sostén de miles de hogares.

La especialista advirtió que las separaciones forzadas tienen efectos devastadores en niños y ancianos, y que la migración masiva de los últimos años refleja que “la tierra que te ve nacer deja de ser proyecto de presente y futuro”.

Captura de Facebook/Roxanne Castellanos Cabrera

Un éxodo histórico

Las palabras de la psicóloga se producen en medio de un escenario migratorio sin precedentes. Según datos, más de 250,000 cubanos emigraron en 2024, aunque estimaciones independientes elevan la cifra real a 545,000.

Entre 2022 y 2024, se calcula que más de 850,000 cubanos llegaron a Estados Unidos, principalmente por la frontera sur, mientras que solo en el año fiscal 2023 más de 200,000 solicitaron refugio en ese país.

El flujo hacia EE.UU. sigue siendo mayoritario, pero no exclusivo. En Honduras, más de 60,000 cubanos atravesaron el país en 2024 rumbo al norte, y en México miles decidieron asentarse de manera definitiva ante las nuevas restricciones estadounidenses.

Otros destinos emergentes incluyen Brasil, donde los cubanos superaron a los venezolanos en solicitudes de refugio, y la República Dominicana, que otorgó residencia legal a más de 1,200 cubanos en 2025.

En Europa, la Ley de Memoria Democrática permitió a decenas de miles de cubanos acceder a la nacionalidad española desde 2022.

Consecuencias demográficas y humanas

La crisis migratoria ya se refleja en la propia estructura poblacional de Cuba. Estudios recientes advierten que el país podría haber perdido hasta un 24 % de su población en apenas cuatro años, una reducción que en otros contextos se compara con países en guerra. Al cierre de 2023, la población “efectiva” se situaba en unos 10 millones de habitantes, tras la salida de más de 300,000 residentes en pocos meses.

El Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) estima que casi el 11 % de la población cubana vive en el exterior, en su mayoría jóvenes en edad laboral, lo que agudiza el envejecimiento de la isla. A la vez, el gobierno reconoció que el país está “por debajo del reemplazo” poblacional desde 2019, con más muertes que nacimientos cada año.

El panorama no es alentador a pesar de las deportaciones y retornos forzosos. En 2024 al menos 1,384 cubanos fueron devueltos a la isla, mientras que actualmente más de 42,000 enfrentan órdenes finales de deportación en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos advierten que casi 550,000 migrantes cubanos podrían quedar en riesgo de expulsión tras el fin del parole humanitario.

